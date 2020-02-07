البرهان لم يعد بتطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل

المصدر: الخرطوم ■أ.ف.ب

أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أنّ رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، لم يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«تطبيع العلاقات» مع إسرائيل خلال لقائهما في أوغندا. وأكدت الحكومة السودانية أنّ اللقاء تمّ بـ«بصفة شخصية» من قبل البرهان. وأضاف المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، أنّ «رئيس مجلس السيادة أكد لنا أنه لم يقدم أي التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية» مع إسرائيل. وأوضح صالح أنّ «أمر العلاقات مع إسرائيل شأن يتعدى اختصاصات الحكومة ذات التفويض المحدود».

الحكومة:

«اللقاء تمّ بـ(صفة شخصية) من قبل البرهان»