3 شهداء في صدامات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

المصدر: القدس المحتلة ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس استشهاد ثلاثة فلسطينيين في صدامات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفيما نددت الرئاسة الفلسطينية بـ«التصعيد الإسرائيلي الخطير» من قبل قوات الاحتلال، أصيب 14 جندياً إسرائيلياً بجروح في عملية دهس بسيارة في وسط القدس الشرقية، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وتفصيلاً، قالت وزارة الصحة في بيان إن «طارق أحمد بدوان استشهد في جنين متأثراً بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن، فجر أمس. وهو الشهيد الثاني» الذي يسقط في الصدامات.

من جهته قال مصدر أمني إن بدوان (25 عاماً) «من قوات الشرطة الفلسطينية وقد أصيب بينما كان في ساحة مقر الشرطة قرب منزل اقتحمته القوات الاسرائيلية لهدمه في مدينة جنين حيث اندلعت مواجهات».

وقالت مصادر طبية في مدينة جنين بالضفة الغربية إن الشاب يزن أبو طبيخ (19 عاماً) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي فجر أمس خلال مواجهات بين شبان والقوات الإسرائيلية خلال اقتحامها للمدينة وهدم منزل فلسطيني تتهمه اسرائيل بالمشاركة في تنفيذ عملية في عام 2018 قتل فيها إسرائيلي.

وذكر متحدث عسكري إسرائيلي أن القوات ذهبت إلى جنين لهدم منزل فلسطيني ضالع في مقتل مستوطن يهودي عام 2018. وقال المتحدث إن القوات فتحت النار على فلسطينيين أطلقوا النار صوبها ورشقوها بالقنابل الحارقة في جنين.

وأول من أمس قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص فلسطينياً يبلغ من العمر 17 عاماً في الضفة الغربية قالت إنه رشقها بقنبلة حارقة أثناء احتجاجات شابها العنف على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام. وكان أول من يستشهد منذ الإعلان عن خطة ترامب.

من جهته قال الهلال الاحمر الفلسطيني إنه تعامل فجراً في مدينة جنين مع خمس إصابات.

وجرت مواجهات في مدينة بيت لحم بحسب ما أفاد مصور مراسل فرانس برس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها عالجت 79 اصابة خلال مواجهات في مدينة بيت لحم منذ صباح أمس، بينها 75 اصابة بالغاز المسيل للدموع.

وأضافت «قامت الطواقم باسعاف 50 طفلاً في روضة، وذلك جراء إطلاق قنابل الغاز على روضة للاطفال» مشيرة الى إصابة أربعة أشخاص بالعيارات المطاطية أحدهم اصابته بالرأس.

وفي رام الله نددت الرئاسة الفلسطينية بـ «التصعيد الإسرائيلي الخطير» بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن التصعيد الحاصل نتيجة لإعلان الإدارة الأميركية خطتها للسلام الأسبوع الماضي.

وقال أبو ردينة، إن «صفقة القرن هي التي خلقت هذا الجو من التصعيد والتوتر بما تحاول فرضه من حقائق مزيفة على الأرض، الأمر الذي سبق وحذرنا منه مراراً وتكراراً». وأضاف أن «أية صفقة لا تلبي حقوق شعبنا ولا تهدف إلى صنع سلام عادل وشامل، ستؤدي حتماً إلى هذا التصعيد الذي نشهده اليوم».

من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 14 جندياً أصيبوا في حادث دهس بسيارة تمت على مرحلتين في القدس المحتلة. وأضافت أن سائق المركبة الذي نفذ العملية انسحب من المكان، وسط فوضى بين الجنود.

وأعلنت شرطة الاحتلال في وقت لاحق بأنه جرى العثور على السيارة التي نفذت بواسطتها عملية «دهس الجنود» في القدس قرب بيت لحم. وذكرت مصادر إسرائيلية أن الشرطة فتحت تحقيقاً بـ «عمل هجومي» في القدس.

وأفادت مصادر في القدس بأن السلطات الإسرائيلية ترجح أن يكون السائق فلسطينياً من سكان القدس. وتشير المعلومات إلى أن الحادث وقع فجراً في منطقة تشهد ازدحاماً في العادة.

وأضافت المصادرأن الأجواء مشحونة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتبرت العملية إرهابية.

وعمدت سلطات الاحتلال إلى تفريغ الكاميرات في المنطقة للتعرف على هوية السائق واتجاه فراره.

من جهتها اعتبرت حركة حماس عملية دهس جنود إسرائيليين في القدس «فعلاً مقاوماً» رداً على إعلان خطة الرئيس الأميركي للسلام.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان «الفعل المقاوم في قلب القدس المحتلة هو رد شعبنا العملي على إعلان صفقة ترامب التصفوية».

من جهة ثانية، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن «سلاح المقاومة غير قابل لأن يوضع في أي خطة أو تسوية».

وقال هنية في مقابلة مع الموقع الرسمي للحركة «سنستمر في إستراتيجية بناء القوة لتشمل الضفة والقدس حتى نستطيع أن نحرر بها وطننا ونؤمن حق العودة لشعبنا».

إسرائيل تجدد غاراتها على غزة

جددت إسرائيل، فجر أمس، غاراتها على قطاع غزة، بعد إعلانها عن إطلاق قذيفتي هاون من القطاع على جنوب أراضيها.

وقالت مصادر فلسطينية إن الغارات استهدفت أراضي زراعية في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، ما خلّف أضراراً مادية، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال شهود ومصادر أمنية فلسطينية إن الضربات ألحقت أضراراً بمساكن في شمال مخيم الشاطئ للاجئين، وطالت منشآت قرب رفح عند أقصى جنوب القطاع. وجاء ذلك بعد إعلان مصادر إسرائيلية عن سقوط قذيفتي هاون، أطلقتا من قطاع غزة، في منطقة مفتوحة في بلدة إسرائيلية محاذية للقطاع، دون وقوع إصابات أو أضرار. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية، وذلك في ظل استمرار التوتر الميداني في قطاع غزة منذ نحو أسبوعين بشكل شبه يومي. ومساء الأربعاء، أعلنت إسرائيل تقليص مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة من 15 ميلاً بحرياً إلى 10 أميال بحرية، بدعوى الرد على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من القطاع. ومنذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، خطته لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أطلقت صواريخ وقذائف هاون و«بالونات حارقة» بشكل شبه يومي من غزة على جنوب إسرائيل، مستدعية رداً إسرائيلياً. غزة ■وكالات

- الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي الخطير وتنتقد «صفقة القرن».

- «حماس» تعتبر عملية دهس جنود إسرائيليين في القدس «فعلاً مقاوماً».