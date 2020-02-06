وفاة الطبيب الصيني لي وين مكتشف «كورونا» جرّاء إصابة بالفيروس

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

توفي الطبيب الصيني لي وين ليانغ الذي حذر في ديسمبر الماضي من انتشار فيروس كورونا الجديد، نتيجة إصابته بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، مساء الخميس، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وكانت السلطات الصينية قد استجوبت الطبيب لي وين، واتهمته بنشر شائعات عبر الإنترنت، والإخلال بالنظام الاجتماعي في الصين، بعد أن نشر تحذيرات من انتشار نسخة متطورة من فيروس كورونا، وهو فيروس كورونا الجديد المعروف باسم «ووهان» نسبة إلى المدينة الصينية التي انتشر فيها المرض.

وحسب (CNN) تم نقل الطبيب الصيني، الذي كان يعتقد أن الفيروس الجديد هو نسخة مطورة من مرض سارس، إلى المستشفى في 12 يناير، بعد إصابته بالفيروس من مريضه، وتأكد إصابته بالمرض في 1 فبراير الجاري.

وبحسب المعلومات التي يكشف عنها بعد مرور أكثر من شهر على ظهور كورونا، فإن الدكتور لي وين، كان أول طبيب كتب عن الفيروس، مشيرا في مدونته إلى حالات مخيفة تشبه السارس، مطالباً بإجراءات فورية تشمل العزل والحجر الصحي للتعامل معه.

وأرغم لي وين على توقيع مذكرة حكومية، أدانته بنشر معلومات كاذبة وبتصرفات غير قانونية، واعتقل لأيام بسبب التهمة هذه، وكان ذلك نهاية ديسمبر الماضي.

وبدأ الطبيب لي وين، القصة التي نشرها على موقع «ويبو» الإلكتروني الصيني قائلا: «مرحبا بالجميع، هذا أنا لي وينليانغ، طبيب عيون في مستشفى ووهان المركزي».

وكان لي وين يعمل في مركز تفشي الفيروس في ديسمبر عندما لاحظ إصابة سبع حالات ظنّها للوهلة الأولى مصابة بفيروس «سارس» - الذي تفشى كوباء عالمي عام 2003.

ويرجح أن الحالات الـ 7 كانت قادمة من سوق ووهان للمأكولات البحرية، وكان المصابون قيد الحجر الصحي في المستشفى الذي يعمل به الطبيب لي وين ليانغ.

وفي الثلاثين من ديسمبر، بعث لي وين رسالة إلى زملائه خلال دردشة جماعية على إحدى وسائل التواصل المحلية، محذرا إياهم من انتشار الفيروس، كما نصحهم بارتداء ألبسة واقية لتفادي العدوى.

وعقب 4 أيام زاره مسؤولون من مكتب الأمن العام وألزموه بالتوقيع على ورقة نصّ فحواها على اتهامه «بالإدلاء بتعليقات غير صحيحة» ترتب عليها «إخلالا جسيما بالنظام العام».

وفي تفاصيل القصة التي نشرها على موقع «ويبو»، روى لي وين ليانغ كيف عانى من السعال في يوم العاشر من يناير، وكيف أصابته حمى، ثم لازم الفراش في المستشفى بعد يومين قبل أن يلحق به والداه.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايك ريان، عندما سئل عن وفاة الطبيب الصيني لي وين مكتشف فيروس كورونا الجديد، في مؤتمر صحافي في جنيف، «إننا نشعر بالحزن الشديد لسماع فقدان لي وين ليانغ»، مضيفًا «يجب أن نحتفي بحياته ونحزن على وفاته مع زملائه».

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في إيجاز صحافي، الخميس، أن فيروس كورونا لا يزال عدواً مجهولاً حتى الآن بلا دواء ناجع، رغم زيادة عدد مراكز الأبحاث العاملة على الفيروس في مختلف دول العالم من 2500 مركز إلى 7000 مركز.

وكشفت منظمة الصحة أنه لا توجد معلومات موثقة عن مصدر هذا الوباء، وكيفية انتشاره ومدى التفشي المحتمل له.

وقالت إنها ستعقد اجتماعاً يومي 11 و12 فبراير للعلماء على مستوى العالم من أجل وضع خطة بحثية للتوصل إلى دواء.

وتوفي نحو 560 شخصًا في الصين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، فيما امتدت الإصابات بالمرض لتشمل 250 حالة في 25 دولة حول العالم، فيما أصيب الآلاف بالمرض في الصين.