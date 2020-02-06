كوشنر يعرض «صفقة القرن» على مجلس الأمن اليوم

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

قال دبلوماسيون إن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، سيعرض، اليوم، على سفراء مجلس الأمن الدولي تفاصيل الخطة الأميركية لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، أو ما يعرف بـ«صفقة القرن»، في الوقت الذي وزعت تونس وإندونيسيا على أعضاء المجلس مشروع قرار ضد الصفقة.

وذكر دبلوماسيون أن مشروع القرار يندد بالخطة الأميركية، التي تهدف إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل، وأوضحوا أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة ستستخدم في ما يبدو حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار، فإنه يعكس رغم هذا نظرة بعض الأعضاء القاتمة لخطة السلام التي أعلنها ترامب، الأسبوع الماضي.

وأوضح الدبلوماسيون أن المفاوضات على نص مشروع القرار، ستبدأ على الأرجح هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن خطة السلام أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل، ربما في توقيت يتزامن مع تصويت على مشروع القرار.

ووفق «رويترز»، فإن مشروع القرار يشدد على عدم مشروعية ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشدد على الحاجة إلى تسريع الجهود الدولية والإقليمية لبدء مفاوضات تحظى بصدقية، على جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام بالشرق الأوسط من دون استثناء.

ومن شأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن، أن يسمح للفلسطينيين بطرح مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضواً، حيث سيبين التصويت ردّ الفعل الدولي على خطة ترامب للسلام.

إلى ذلك، أعرب مجلس الأمة الكويتي عن رفضه وتنديده بخطة السلام الأميركية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعياً الحكومة في بيان، أصدره أمس، إلى الاستمرار في الموقف الرافض للمشروع.

وأكد وزير الخارجية البلجيكي، فيليب أوفت، التزام بلاده بحل الدولتين للسلام في الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي، وقال أوفت، بعد لقائه نظيره اللبناني ناصيف حتي، في بيروت، أمس: «تباحثنا في مشروع السلام الأميركي، وأكرر موقف بلادي الذي أعلنته شخصياً في مناقشة برلمانية، وهو التزامنا بحل الدولتين واحترام القانون الدولي، وتبلغنا عزم جامعة الدول العربية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، ونحن ندعم هذا المسار وحق التعبير عن الموقف العربي».

وأشار إلى أن بلاده تسلمت، في مطلع فبراير الجاري، رئاسة مجلس الأمن الدولي في دورته الحالية، التي ستركز على طرح ثلاثة موضوعات على بساط البحث، وهي العدالة الانتقالية والمكانة التي تحتلها أوروبا والاتحاد الأوروبي في مؤسسات كمثل هذا المجلس.

وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في التلفزيون الإيراني، أمس، إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحتها الولايات المتحدة الأميركية مصيرها الفشل، مضيفاً: «صفقة القرن ستموت قبل أن يموت ترامب نفسه»، بحسب وصفه.

إلى ذلك، استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال مساء أمس، في مواجهات بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الفتى محمد سلمان الحداد (17 عاماً) استشهد برصاصة أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي واخترقت قلبه، وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين عدد قليل من الشبان والفتية الفلسطينيين، وقوات الاحتلال قرب حاجز عسكري في المدينة.