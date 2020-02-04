اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تبدأ محادثات في جنيف

المصدر: جنيف - وكالات

قال مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن الممثل الخاص للمنظمة الدولية في ليبيا، غسان سلامة، بدأ محادثات في جنيف، أمس، مع حكومة طرابلس، وأعضاء من قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية.

وتضم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة خمسة مسؤولين من كل جانب، ويديرها سلامة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنه تقرر عقد اجتماع جديد في منتصف مارس المقبل، لوزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبيا، موضحة أن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة أنه يتعين عليها توقع عواقب.