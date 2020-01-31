عباس يهدد بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

المصدر: القدس المحتلة، موسكو -وكالات

أفادت القناة الثانية عشرة بالتلفزيون الإسرائيلي بأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعث برسالة «شديدة اللهجة» إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً باسم «صفقة القرن».

وأضافت القناة أن الرسالة جاء فيها أن «خطة السلام الأميركية هي بمثابة إلغاء لتفاهمات أوسلو، وأن السلطة ترى أنه يجوز لها في أعقاب ذلك التنصل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني».

كما هدد عباس بأنه «سيدعو الشارع الفلسطيني إلى الشروع في أعمال احتجاجية غير عنيفة».

وذكرت القناة أن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، اجتمع بوزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، وسلمه الرسالة.

في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلي، أمس، عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية مستمر على قدم وساق دون أي تغيير.

وقالت المصادر إنه لا صحة لما نُشر حول تحذير فلسطيني بوقف أو تقليص هذا التنسيق.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الرئيس الفلسطيني أرسل رسالة بخط يده إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، هدد فيها بوقف التنسيق الأمني، وتغيير قواعد وأسس التعامل مع إسرائيل بشكل كامل، إذا أقدم على تنفيذ مخطط ضم الأغوار والمستوطنات إلى سيادة إسرائيل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز انتشار قواته في الضفة الغربية وقرب قطاع غزة للتعامل مع أي طارئ.

وفي سياق آخر، أفاد «نادي الأسير» الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، اعتقلت 33 شخصاً.

وأوضح أن عمليات الاعتقال جرت خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وشبان في محافظات عدة، منها القدس، وبيت لحم، ورام الله، والبيرة، والخليل، وطولكرم.

وأضاف أن 10 مقدسيين على الأقل جرى اعتقالهم.

وفي موسكو، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن الخطة الأميركية للسلام (صفقة القرن)، التي رفضها الفلسطينيون «فرصة فريدة» لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولم يأت الرئيس الروسي في مستهل لقائه بنتنياهو في «الكرملين» على أي ذكر للخطة، التي كشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، فيما تعد روسيا من الوسطاء التاريخيين لهذا الصراع.

وقال نتنياهو «أنت أول رئيس أتحدث معه» عن الخطة التي عرضها دونالد ترامب، مضيفاً «أعتقد أننا أمام فرصة فريدة هنا، وأريد التحدث معك عن ذلك، وبالطبع أن أسمع رأيك».

ولم تعلق روسيا حتى الآن بالتفصيل على اقتراح ترامب، لكنها قالت إنه يبدو أنه يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن الفلسطينيين يرفضون النص. كما تدعو موسكو إلى حوار إسرائيلي فلسطيني مباشر للتوصل إلى «حل وسط مقبول للطرفين».

وتقدم الخطة تنازلات كثيرة لإسرائيل، وتمنحها حق ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لاسيما أراضي غور الأردن.

- الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعث برسالة خطية شديدة اللهجة إلى نتنياهو.