رسالة شديدة اللهجة من عباس لنتنياهو تضمنت تهديدات

المصدر: القدس المحتلة - د.ب.أ

أفادت القناة الثانية عشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، الليلة الماضية، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعث برسالة «شديدة اللهجة» إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي خطته للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً باسم «صفقة القرن».

وأضافت أن الرسالة جاء فيها أن «خطة السلام الأميركية هي بمثابة إلغاء لتفاهمات أوسلو، وأن السلطة ترى أنه يجوز لها في أعقاب ذلك التنصل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني».

كما هدد عباس بأنه «سيدعو الشارع الفلسطيني إلى الشروع بأعمال احتجاجية غير عنيفة».

وذكرت القناة أن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، اجتمع بوزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وسلمه الرسالة.

في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية مستمر على قدم وساق دون أي تغيير.

وقالت المصادر إنه لا صحة لما نُشر حول تحذير فلسطيني بوقف أو تقليص هذا التنسيق.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز انتشار قواته في الضفة الغربية وقرب قطاع غزة للتعامل مع أي طارئ.