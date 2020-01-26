«أمن الدولة» الأردنية توجه تهمة «الإرهاب» لطاعن 8 أشخاص في جرش

المصدر: عمان - أ ف ب

وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية الأحد تهمة «الإرهاب» لأردني طعن ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية في نوفمبر الماضي في مدينة جرش الأثرية شمال المملكة.

ووجه مدعي عام المحكمة لمصطفى أبو رويس (22 عاما) تهم «القيام بأعمال إرهابية» و«المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية» و«الترويج لأفكار جماعة إرهابية» و«محاولة الالتحاق بجماعة مسلحة وتنظيمات إرهابية».

وأبو رويس أردني من أصل فلسطيني قام في السادس من نوفمبر بطعن أربعة أردنيين بينهم دليل سياحي ورجلي أمن وثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية في جرش الواقعة على بعد 51 كلم شمال عمان. وقد يحكم عليه في حال إدانته بالسجن لمدة 20 عاما.

وأفادت لائحة الاتهام أن أبو رويس «يعتنق فكر عصابة داعش الإرهابية» وكان ينوي الالتحاق بالتنظيم وكان على تواصل مع «أبو زينب» احد عناصر التنظيم في سورية، الذي «أعطاه فتوى بجواز استهداف الأجانب في أي منطقة في العالم».

وتابعت «على إثرها عقد مصطفى العزم على تنفيذ عملية إرهابية على الساحة الأردنية نصرة لتنظيم «داعش» الإرهابي وثأرا لمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي الذي تزامن مع تلك الفترة».

كما وجهت المحكمة تهم «الأرهاب» إلى متهمين آخرين هما «أسامة» و«خالد»، وهما أردنيان أيضا من أصول فلسطينية ويبلغ كل منهما من العمر 22 عاما. وقد ربطتهما علاقة صداقة بالمتهم الأول ويحملون «أفكار جماعة إرهابية» وكانوا جميعهم يلتقون في مزرعة ويروجون لأفكار تنظيم «داعش».

وقرر رئيس المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى الأحد المقبل للاستماع لشهود النيابة.

وقام مصطفى أبو رويس من سكان مخيم «سوف» للاجئين الفلسطينيين في جرش والذي يأوي نحو 20 ألف لاجئ ويقع قرب آثار جرش في السادس من نوفمبر بطعن ثمانية أشخاص وبينهم أربعة سياح وأوقف فورا.