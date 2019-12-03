الحريري يدعم سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية

المصدر: بيروت - وكالات

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أنه يدعم رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، لكن يتبقى بعض التفاصيل للتشاور بشأنها، وأكد الحريري أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة.

ومن جانبه، عبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان جبران باسيل، عن أمله في أن تكون محادثات تشكيل الحكومة المتعثرة تقترب من "خواتيم سعيدة".

أضاف أنه تم الاتفاق على "تشكيل حكومة يرأسها شخصية موثوقة يدعهما الحريري بالكامل بالتسمية والثقة، وأن يكون طابعها الغالب من أصحاب الكفاءة والاختصاص".

وتابع: "على الحكومة أن تكون مفتوحة للجميع للمشاركة فيها، نأمل خيراً أن تكون الأمور شارفت على خواتيم سعيدة".



ويتعين على الساسة الاتفاق على حكومة جديدة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية وبغية جذب الاستثمارات الأجنبية، وكان الجمود يعتري المحادثات منذ استقالة الحريري تحت ضغط احتجاجات لم يسبق لها مثيل في لبنان.