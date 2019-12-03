184 مليون درهم من الإمارات دعماً تنموياً لجمهورية القمر

المصدر: باريس - وام

أعلنت الإمارات تقديم دعم تنموي بقيمة 184 مليون درهم (ما يعادل 50 مليون دولار)، بالإضافة إلى مبلغ 184 مليون درهم (50 مليون دولار) تم تخصيصه لهذا العام، يديره صندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشروعات إنمائية في جمهورية القمر المتحدة.

جاء ذلك، خلال مشاركة دولة الإمارات في «مؤتمر المانحين لدعم جمهورية القمر»، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس الذي انطلق أمس، ويستمر يومين بحضور رئيس جمهورية القمر عثمان غزالي. وترأس وفد الدولة في المؤتمر وزيرة الدولة الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، التي قالت: «تأتي مشاركة الإمارات في المؤتمر بتوجيهات من القيادة الرشيدة للوقوف إلى جانب جمهورية القمر ومساعدة حكومتها على تخطي التحديات التنموية، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد».

وأضافت أن الدعم الذي قدمته الإمارات والدول المانحة سيمكن حكومة جمهورية القمر من تنفيذ أجندتها الوطنية من خلال تنفيذ مشروعات حيوية تسهم بشكل إيجابي في تحسين ظروف المعيشة، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. من جانبه، أكد عضو وفد الدولة مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، أن مؤتمر المانحين يُعد فرصة مهمة لتوفير الدعم اللازم لمساعدة حكومة القمر المتحدة على تطوير نشاطها الاقتصادي.