مخطط إسرائيلي لبناء 11 ألف وحدة استيطانية في القدس

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، أمس، عن مخطط لحكومة الاحتلال لبناء 11 ألف وحدة استيطانية شمال القدس المحتلة، فيما شرعت إسرائيل ببناء 176 وحدة استيطانية بجبل المكبر في القدس المحتلة. في الأثناء، وقع رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و«إسرائيل بيتنا» و«شاس» و«يهدوت هتوراه» و«البيت اليهودي» و«اليمين الجديد» على مشروع قانون يهدف إلى حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في القدس المحتلة.

وتفصيلاً، قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية نشرت خطة لبناء حي يهودي جديد يتضمن بناء 11 ألف وحدة سكنية لليهود، في منطقة عطاروت الصناعية الاستيطانية، شمال القدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإن الحي الاستيطاني يشمل 11 ألف وحدة سكنية تمتد على نحو 600 دونم من المطار المهجور ومصنع الصناعات الجوية حتى حاجز قلنديا، علماً بأنه تمت مصادرة هذه الأراضي في مطلع السبعينات على يد حكومة حزب العمل آنذاك، وتتضمن الخطة حفر نفق تحت حي كفر عقب من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات الشرقي.

وقالت الصحيفة إن المخطط الاستيطاني يضم أراضي في مطار عطروت (قلنديا) الذي أغلق من قبل سلطات الاحتلال مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، بعد استهدافه من قبل المقاومة الفلسطينية.

ولفتت إلى أن المخطط الاستيطاني وضع قبل سنوات عدة، وتم تجميده في أكثر من مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967.

على صلة، شرعت الحكومة الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية ببناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة نوف تسيون المقامة على سفوح جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، والتي كانت قد صادقت عليها في أكتوبر عام 2017.

ولفت الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس» إلى أنه مع اكتمال البناء في المستوطنة، التي تضم حالياً 96 وحدة، ستتحول نوف تسيون إلى أكبر بؤرة استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت منظمات غير حكومية إسرائيلية بأنه مع إتمام مراحل البناء المخططة في نوف تسيون سينتهي إلى توسعتها حتى تصل إلى 550 وحدة استيطانية، وستكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل ما تبقى من أراضي المقدسيين.

من جهة أخرى، وقّع رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و«إسرائيل بيتنا» و«شاس» و«يهدوت هتوراه» و«البيت اليهودي» و«اليمين الجديد» على مشروع قانون يهدف إلى حظر نشاط «أونروا» في القدس المحتلة.

وقدّم عضو الكنيست من الليكود ورئيس بلدية الاحتلال في القدس سابقاً، نير بركات، مشروع قانون ينص على حظر نشاط «أونروا».

وتنفذ الوكالة الدولية نشاطات في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، ولكن لها عشرات العيادات الطبية والمؤسسات التعليمية وعشرات المدارس في المدينة نفسها.