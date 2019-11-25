القضاء العراقي: مخالفات التظاهرات ليست إرهاباً

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، أن «الأفعال المخالفة للقانون العراقي، التي ترافق المظاهرات، ليست جرائم إرهابية، وإنما هي أفعال يتم النظر فيها بحسب قانون العقوبات العراقي».

وذكر بيان أصدره المجلس أن «الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قراراً اعتبرت بموجبه الأفعال التي ترتكب، خلاف القانون من بعض المحسوبين على المتظاهرين، جرائم عادية يعاقب عليها قانون العقوبات، بحسب ظروف وأدلة كل جريمة».

وأوضح البيان: «لا يسري قانون مكافحة الإرهاب على هذه الأفعال، لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها المتمثل في تحقيق غايات إرهابية».