التفاصيل الكاملة لأزمة "سوخوي 35" الروسية بين مصر وأميركا

المصدر: متابعة – الإمارات اليوم

قال موقع "إكسبرت أونلاين" الروسي، إن مصر قد تحصل بداية العام المقبل على أول مقاتلتين من طراز "سوخوي-35" الروسية من أصل 26 مقاتلة.

وأوضح الموقع وفقا لكاتب المقال ألكسي خازبييف الخبير في مجال الطيران العسكري دون ذكر مصدر المعلومات لديه، أنه على الرغم من الابتزاز الأمريكي الصريح والتهديد لمصر بشكل مباشر، فإن القاهرة تعاقدت على 26 مقاتلة "سوخوي-35" وسيبدأ التصدير العام المقبل.

ونوه الموقع وفقا للكاتب، يبدو أن السلطات المصرية ليست خائفة على الإطلاق من هذا التهديد، حيث أكد وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي، "أن التقدم الذي أحرزناه في جميع مجالات التعاون العسكري التقني، والذي بدأ بفضل مبادرة رئيسي روسيا ومصر، يؤكد رغبتنا في مواصلة تطوير هذا التعاون، وحتى السفارة المصرية في موسكو قالت إن شراء الأسلحة الروسية مسألة استراتيجية وسيتم حلها بغض النظر عن أي ضغوط من الخارج، لأنها تلبي بالكامل مصالح البلاد الوطنية".

وأشار الكاتب إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارا بالحصول على مقاتلات Su-35S في نهاية العام الماضي، وعلى الرغم من عدم تعليق موسكو أو القاهرة رسميا على هذه المعلومات، إلا أن الخبراء متأكدون من أن عدد المقاتلات يصل إلى 26 مقاتلة على الأقل، بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 2.7 مليار دولار.

وتابع: "بحلول منتصف عام 2023، يجب أن تتلقى القاهرة الدفعة الأخيرة من هذه المقاتلات، والتي ستكون سربين من القوات الجوية المصرية".

وتستمر وزارة الخارجية الأميركية في تهديد الجانب المصري بفرض عقوبات على مصر في حال مضيها قدما في إتمام صفقة مقاتلات "سو-35" الروسية المتطورة.

وكانت وكالة "رويترز" قد قالت إن الخارجية الأميركية أعلنت رسميا أن شراء مصر للمقاتلات الروسية سيعرض القاهرة لخطر العقوبات.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية، رينيه كلارك كوبر، أن "مصر تدرك هذه المخاطر".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت أن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، حذرا مصر من إمكانية شراء المقاتلات الروسية.

وذكرت الصحيفة أن الوزيرين قالا في تحذير أرسلاه إلى القاهرة، إن "صفقات أسلحة جديدة وكبيرة مع روسيا ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها".

وتتذرع الولايات المتحدة بقانون كاتسا، الموقع في أغسطس 2017، وتفرض الادارة الأميركية بموجبه عقوبات على أي دولة تقوم بصفقات مع روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.

في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الروسية، أمس، تهديد الولايات المتحدة للقاهرة بفرض عقوبات عليها إذا اشترت المقاتلات الروسية بالسلوك العدواني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، للصحفيين في مؤتمر صحفي، إلى أن مثل هذا السلوك هو "أسلوب واشنطن"، التي تحاول فيه عرقلة تطور العلاقات بين روسيا والبلدان الأخرى، وأضافت: "عندما فشل مفهوم ومحاولة عزل روسيا، انتقلت إلى الخطة B وبدأت ببساطة في التدخل في جميع الوسائل المتاحة، وذلك باستخدام جميع الأدوات والآليات بما في ذلك التعاون العسكري التقني".

نددت مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية في موسكو، إيلينا سوبونينا، بالتهديدات الأميركية، وقالت إن مثل هذا التلويح "مؤشر على عدوانية أميركا، وأيضا مؤشر سلبي جداً للاقتصاد العالمي".

وقالت سوبونينا في تصريحات صحافية، إن "واشنطن أكبر مصدري الأسلحة لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 45%. روسيا تأتي بعدها لكن بفارق شاسع"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تقبل المنافسة على مبيعات السلاح حتى لو كانت ضعيفة.