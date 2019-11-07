بالفيديو.. برلماني يصاب بأزمة صحية على الهواء

المصدر: ترجمة – سمير سعيد

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن النائب عن حزب "الاتحاد المسيحي" في "البوندستاغ" (البرلمان الألماني)، ماتياس هاور، أصيب بأزمة صحية مفاجئة خلال كلمته في البرلمان اليوم الخميس.

وخلال كلمته ظهر هاور متعلثماً، قبيل انتهاء كلمته، وأصبح يتحدث بصعوبة، ويتنفس بصعوبة أيضاً، فيما ارتعشت يداه، وذلك في بث مباشر لجلسة البرلمان.

ولاحظت زميلة برلمانية حالة زميلها، فانطلقت بسرعة إلى المنصة التي يتحدثعليها هاور، وقالت له "إجلس.. استلقي"، حينها تبعها بيقية البرلمانيين لمساعدة زميلهم.

وعلى الفور، علق رئيس البرلمان، فولجغنغ شويبله، اليوم، الجلسة البرلمان، إلا أنه تم استكمال الجلسة في وقت لاحق بعد أن تلقى هاور العناية الطبية وأصبحت حالته مستقرة.