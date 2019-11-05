إطلاق رصــاص حي ضـــد المتظـاهريـــن في بغداد.. ومؤسسات حكوميــة «مغلقة بــأمر الشعب»

المصدر: بغداد - وكالات

استخدمت القوات العراقية الرصاص الحي، أمس، ضد متظاهرين في العاصمة بغداد، بعد ليلة عنف دامية خلفت أربعة قتلى من المتظاهرين أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء بجنوب العراق، حيث اتسعت رقعة العصيان المدني الذي يشل حركة الطرقات والمرافق النفطية والإدارات الرسمية، وتحدى المحتجون، أمس، دعوة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، المطالبة بـ«العودة إلى الحياة الطبيعية»، فيما لاتزال معظم المدارس الحكومية مغلقة في بغداد ومدن الجنوب، حيث رفع متظاهرون لافتات كبيرة على مباني المؤسسات الحكومية كتب عليها «مغلق باسم الشعب».

وتفصيلاً، استخدمت القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي، أمس، للمرة الأولى ضد متظاهرين احتشدوا قرب مقر تلفزيون العراقية الحكومي في وسط بغداد، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وأشارت مصادر طبية وأمنية، لوكالة «فرانس برس»، إلى إصابة 12 شخصاً بجروح.

وشهدت بغداد اندلاع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في شارع الرشيد وسط العاصمة، حيث كشفت مصادر عراقية أن خمسة محتجين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون، وذلك خلال محاولة لعبور جسر الأحرار، ثالث الجسور التي يسعى المتظاهرون إلى قطعها، من أصل خمسة جسور في بغداد، بهدف تنفيذ العصيان المدني.

ووصول الاحتجاجات إلى شارع الرشيد يعد تطوراً نوعياً في حركة التظاهرات العراقية، حيث يعد شارعاً تاريخياً مهماً.

ووقعت عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، التي تتقدم تارة وتنسحب تارة أخرى، بينما تسمع أصوات إطلاق رصاص بوضوح.

وتزايد عدد المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، رغم حظر التجوال الليلي الذي فرضه الجيش. كما شهدت شوارع العاصمة خروج مئات السيارات التي تطلق العنان لأبواقها وتتعالى منها الأناشيد والأغاني الوطني وترفع أعلاماً عراقية.

وخرج عادل عبدالمهدي عن صمته، الليلة قبل الماضية، مؤكداً أن «العديد من المطالب قد تم الوفاء بها»، داعياً إلى «العودة إلى الحياة الطبيعية».

واندلعت، الليلة قبل الماضية، أعمال عنف في مدينة كربلاء الدينية، عندما حاول متظاهرون حرق مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء، ورفعوا الأعلام العراقية على الجدار الخرساني الذي يحيط بالمبنى القنصلي، وكتبوا عليه «كربلاء حرة حرة.. إيران بره بره»، فيما ألقى آخرون أمام أنظار قوات الشرطة الحجارة على المبنى.

وأطلقت قوات الأمن العراقية المسؤولة عن حماية المبنى الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم، وفقاً لكوادر الطب العدلي في المدينة الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى جنوب بغداد.

وقال متظاهر شاب لوكالة «فرانس برس» إنهم «لا يرمون للأعلى، النية القتل وليس التفريق». وأضاف «إنهم يحمون القنصلية الإيرانية، ونحن نريد بلدنا حراً، لا نريد أن يحكمنا بلد آخر».

ويتهم جزء كبير من الشارع إيران بأنها مهندسة النظام السياسي، الذي يعتبرونه فاسداً ويطالبون بإسقاطه.

وتركز غضب المتظاهرين الذين يطالبون بـ«إسقاط النظام»، خلال الأيام الماضية، على إيران صاحبة النفوذ الواسع والدور الكبير في العراق.

وما أجج غضب المحتجين العراقيين هو الزيارات المتكررة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، للعراق، وتصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن وجود «مخططات من الأعداء لإثارة الفوضى، وتقويض الأمن في بعض دول المنطقة».

ولاتزال معظم المدارس الحكومية مغلقة في بغداد ومدن الجنوب، بينها الديوانية، حيث رفع متظاهرون لافتات كبيرة على مباني المؤسسات الحكومية، كتب عليها «مغلق باسم الشعب».

ورفع محتجون في مدينة النجف لافتة مماثلة عند مدخل مبنى مجلس المحافظة، وفقاً لمراسلي «فرانس برس».

وفي أماكن أخرى من البلاد، تزايدت موجة العصيان المدني، خصوصاُ مع إعلان نقابات مختلفة الإضراب العام.

ووضع متظاهرون حواجز إسمنتية كتب عليها أيضاً «مغلق بأمر الشعب»، على الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر بجنوب العراق، الذي يعد منفذاً حيوياً لاستيراد المواد الغذائية.

وغادرت عشرات السفن الميناء من دون أن تتمكن من تفريغ حمولتها، بحسب ما أكد مصدر في الميناء لـ«فرانس برس».

وفي مدينة العمارة مركز محافظة ميسان في جنوب البلاد، أقدم متظاهرون على إغلاق حقلين نفطيين تديرهما شركات صينية، هما حلفاية، الذي يعد من أكبر حقول النفط في العراق، والبزركان. ولم يتوقف الإنتاج في تلك الحقول، غير أن بعض الموظفين أكدوا لوكالة «فرانس برس» أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مواقع عملهم.

وفي السماوة، أغلق متظاهرون الجسور والطرقات الرئيسة، لمنع وصول الموظفين إلى أماكن عملهم، كما هي الحال في مدن أخرى كالناصرية والحلة.