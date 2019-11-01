إسرائيل تقرر بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلنت منظمة «السلام الآن» غير الحكومية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قررت بناء 2342 وحدة سكنية استيطانية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب المنظمة، فإن لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية أقرت بناء هذه الوحدات خلال اجتماع عقد في العاشر من أكتوبر الماضي ولم تتضح تفاصيله بعد. وأضافت المنظمة «يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين من خلال التشجيع على مزيد من البناء الاستيطاني في الضفة الغربية».

على صعيد آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر أمس النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني والعضو البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار من منزلها بمدينة رام الله، بعد أشهر عدة من إطلاق سراحها، وفق ما أفادت ابنتها يافا.

وقالت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة، لـ«فرانس برس»: «نفذت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات ليلة الخميس، أسفرت عن اعتقال 12 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم جرار والكاتب الفلسطيني علي جرادات».

وكتبت يافا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «قوات الاحتلال تعتقل والدتي خالدة جرار من منزلنا في رام الله».

من جهتها، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بالإفراج فوراً عن جرار.

وكتب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نطالب بالإفراج الفوري عن الأخت خالدة جرار، إحدى قادة العمل السياسي والاجتماعي والنسائي الفلسطيني».

من جانبها، دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اعتقال النائبة جرار.

- قوات الاحتلال تعيد

اعتقال النائبة الفلسطينية

خالدة جرار.