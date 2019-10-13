الحكم بإعدام 6 في قضية إرهابية بمصر

المصدر: القاهرة - وكالات

قضت محكمة جنايات مصرية بمحافظة الجيزة، أمس، بمعاقبة ستة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً «الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة»، بالإعدام شنقاً وإلزامهم بالمصروفات.

وأسندت النيابة للمتهمين قيامهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ومهاجمة فندق الأهرامات الثلاثة، بمنطقة الهرم، جنوب غرب القاهرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

من ناحية أخرى، قرّرت المحكمة أيضاً إحالة أوراق متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية إمبابة» إلى المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأحالت النيابة العامة القضية المعروفة إعلامياً باسم اختراق السفارات الأجنبية بمصر عن طريق الهجرة غير الشرعية لـ14 دولة أوروبية، منها فرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا والنمسا وآيسلندا وأميركا وكندا ودول أخرى المتهم فيها 18 شخصاً، للجنايات.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين جميعهم أسسوا تنظيماً وأدار آخرون مجهولون جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من أشخاص عدة، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في اختراق السفارات الأجنبية في مصر عن طريق أوراق وأختام مزورة.

وتولى أحد المتهمين إدارة تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها واستقطاب المهاجرين المهربين، وتزوير واصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليم المستندات للمهاجرين واستلامها، عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها.