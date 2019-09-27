الجيش المصري يعلن مقتل 118 إرهابياً في سيناء

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت القوات المسلحة المصرية استشهاد وإصابة ضابط وتسعة جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن علي الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية بسيناء.

و قالت القوات المسلحة المصرية - في بيان أصدرته مساء اليوم - إنه في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة المصرية لمكافحة الإرهاب على جميع الاتجاهات الإستراتيجية في مصر فقد أسفرت تلك الجهود خلال الفترة الماضية عن قيام القوات الجوية المصرية باستهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي - و83 عربة على الاتجاه الإستراتيجي الغربي و25 على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي.

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 إرهابيا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

كما قامت عناصر المهندسين العسكريين المصريين باكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير 11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

و تم أيضا اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة و عدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من أجهزة الاتصال.

و تمكنت قوات حرس الحدود المصرية من ضبط 15 بندقية آلية و3 رشاشات و2 قاذف RBG و24 خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.