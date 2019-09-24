الملك سلــمــان: قــــــادرون على التعامل مع آثار هجوم أرامكو

المصدر: عواصم - وكالات

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هجوم أرامكو، فيما شدد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على «تأكيد بلاده المطلق»، لما تتخذه السعودية من خطوات وإجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، بينما قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أمس: «يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران وبدرجة عالية جداً من الاحتمال، الهجمات على أرامكو»، وأكد العمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك.

وتفصيلاً، عقد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، أمس، جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث قال ملك البحرين: «نؤكد على تضامن مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، في التصدي لأي محاولة تسعى للنيل من أمنها واستقرارها، وتأييدها المطلق لما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية مؤسساتها، والدفاع عن مصالحها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها».

كما جدّد إدانة واستنكار مملكة البحرين للعمل الإرهابي التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، مؤكداً أنه «يقوض الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة»، وفق ما ذكرت وكالة «بنا».

وأضاف: «كما نؤكد أن مملكة البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية، لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين».

وأكد العاهل البحريني أيضاً أن السعودية هي «الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها، وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، ومثمنين في الوقت ذاته الدور المحوري للشقيقة الكبرى في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي».

وفيما يتعلق بالاعتداء الإرهابي على منشأتي أرامكو، قال الملك حمد آل خليفة: «إن استهداف معملي شركة أرامكو في بقيق وخريص بأسلحة إيرانية، ليس اعتداء على المملكة العربية السعودية فقط، بل هو اعتداء على العالم، من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية».

من جهته، أبدى خادم الحرمين تقديره لملك البحرين، على مشاعره الأخوية الصادقة، التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان، الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية. كذلك تم استعراض مختلف تطورات الأحداث، والتحديات التي تواجهها المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز أمنها واستقرارها.

في السياق نفسه، قال بوريس جونسون، إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان.

وأضاف جونسون للصحافيين على الطائرة التي تقله إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، «نعتقد أنه من المرجح جداً أن تكون إيران مسؤولة فعلاً. سنعمل مع أصدقائنا الأميركيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج».

وقال مسؤول حكومي بريطاني إن إعلان ميليشيات الحوثي المرتبطة بإيران مسؤوليتها عن الهجمات أمر «لا يمكن تصديقه».

وأضاف أنه سيناقش أفعال إيران في المنطقة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الحث على الإفراج عن إيرانيين من مزدوجي الجنسية، اعتبر أنهم محتجزون «بشكل غير قانوني وغير عادل».

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع صحيفة «لو موند»، إن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين يوم 14 سبتمبر لا يدعم الجهود الدبلوماسية لترتيب محادثات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس روحاني.

وقال ماكرون في مقابلة مع الصحيفة، وهو في الطائرة في طريقه لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه ينبغي توخي الحذر عند إلقاء اللوم في الهجوم الذي صدم أسواق النفط.

وقال ماكرون للصحيفة «الإيرانيون مرنون في ما يتعلق بالشروط، لكنهم غير مرنين في ما يتعلق بالتوقيت الذي يجب، في نظرهم، أن يكون في نهاية العملية، في حين أن هدف الولايات المتحدة هو عقد هذا الاجتماع في الأجل القريب».

يأتي ذلك في وقت أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أمس، أن طهران أفرجت عن ناقلة النفط السويدية التي كانت ترفع العلم البريطاني، بعد احتجازها قبل أكثر من شهرين.

وأفاد ربيعي خلال مؤتمر صحافي أن «الإجراءات القانونية انتهت وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط، وبات بإمكانها الإبحار»، على حدّ قوله.