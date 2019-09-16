الإمارات تغيث متضرري الفيضانات بولاية الجزيرة في السودان

المصدر: أبوظبي - وام

تواصل دولة الإمارات عبر فريق المؤسسة تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لعشرات الآلاف من الأشقاء في عدد من الولايات السودانية لمواجهة آثار وتداعيات الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد.

ويأتي ذلك، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وسير فريق الإغاثة الإماراتي قافلة دعم للمتضررين من السيول والفيضانات التي لحقت بعدد من القرى في ولاية الجزيرة، شملت ستة آلاف سلة غذاء تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، إضافة إلى 200 خيمة تم توزيعها على المتضررين الذين فقدوا منازلهم.

وقال عضو وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عبدالله علي الزعابي، إن المساعدات تأتي بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة لتقديم يد العون للشعب السوداني، مؤكداً حرص المؤسسة على إنهاء البرنامج الإغاثي الذي وضعته بالتعاون مع منظمة العون الإنساني في السودان ، وتوزيع المساعدات بيسر ووصولها إلى المستحقين في الولايات المتضررة.

من جانبه، أكد والي الجزيرة اللواء ركن أحمد حنان أحمد، متانة العلاقات بين السودان والإمارات شاكراً وفد المؤسسة لدعمهم الشعب السوداني في محنته.