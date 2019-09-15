الإمارات تشارك في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي

المصدر: عمان - وام

تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الدورة الـ26 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، واجتماعات اللجان الخاصة المصاحبة التي تعقد في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الجاري، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالإرهاب والمرأة والطفل.

يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كلاً من أحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخة.

وتناقش الدورة الـ26 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، خلال اجتماعاتها تقرير الأمين العام للاتحاد، حول تنفيذ قرارات المؤتمر الـ29 للاتحاد، وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ انعقاد الدورة الـ25 للجنة التنفيذية للاتحاد، وحتى تاريخ انعقاد الدورة الـ26 للجنة التنفيذية.

كما ستناقش تقرير اللجان الخاصة، وتقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، واللجنة الخاصة بالفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وستدرس اللجنة مشروع برنامج العمل، ومشروع الموازنة لعام 2020، ومشروع جدول أعمال المؤتمر الـ30 للاتحاد البرلماني العربي.

وحسب جدول أعمال اللجان المصاحبة، تعقد اللجنة المصغرة، المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني، والتي تتألف من ممثلي تسع دول، بينها دولة الإمارات، بالإضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، اجتماعاتها يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.