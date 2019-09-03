بريطانيا تبحث إرسال «درونز» إلى الخليج لحماية الملاحة البحرية

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت قناة «سكاي نيوز»، أمس، أن بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة (درونز) إلى الخليج، لحماية الملاحة البحرية في ظل حالة التوتر مع إيران.

ولدى سلاح الجو الملكي البريطاني عدد من طائرات (ريبر) المسيرة، متمركزة في الكويت، للقيام بعمليات في أجواء العراق وسورية.

وقالت القناة إنه يمكن تكليف هذه الطائرات مهام أخرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج.

وأفادت القناة، في تقريرها، بأن الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع، مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

ويمكن تكليف هذه الطائرات مهام أخرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج، وفقاً للقناة.

ومن المتوقع أن تساعد تلك الطائرات المسيرة في عمليات الاستطلاع، مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

وكانت بريطانيا دعت، الجمعة الماضية، إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج، بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق في يوليو الماضي.