تسمية نعمات عبدالله محمد خير رئيسا للقضاء بالسودان

المصدر: الخرطوم - متابعات "الإمارات اليوم"

توافقت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني على تسمية القاضية نعمات عبدالله محمد خير ، رئيسا للقضاء بالسودان بدلاً من عبدالقادر محمد أحمد الذي كان مرشح قوى التغيير لرئاسة القضاء.

ويأتي تعيين نعمات عبدالله خير رئيسا للقضاء - حسب ما أكده قيادي بقوى الحرية والتغيير. - بعد جدل كبير وأنباء عن رفض المجلس العسكري القبول بمرشح قوى الحرية والتغيير لرئاسة قضاء المرحلة الانتقالية، وهو عبدالقادر محمد أحمد.

من جانبها أصدرت القوات المسلحة السودانية، بيانا مقتضبا على حسابها على موقع "فيس بوك"، أعلنت فيه أنه تم التوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري على تسمية نعمات عبدالله رئيسا للقضاء.

ونعمات عضوة في المحكمة العليا وخريجة جامعة القاهرة فرع الخرطوم.

جدير بالذكر أن القاضية نعمات عبدالله ستكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان.