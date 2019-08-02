السيسي لكوشنر: ندعم جهود السلام وفق حل الدولتين

المصدر: القاهرة - وكالات

قالت الرئاسة المصرية في بيان رسمي، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد خلال مباحثاته مع كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، أمس، أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدماً بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقاً للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.

وأكد السيسي قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى الحرص على مواصلة الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأميركية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعانيها المنطقة وما تمر به من أزمات متعددة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن كوشنر أكد أهمية العلاقات المصرية الأميركية وتطلعه لدعم جهود تنميتها وتطويرها على مختلف المحاور والمستويات، مشيداً بالدور المهم والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتعزيز أسس الاستقرار والسلام في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف بصورهما كافة.

واستعرض كوشنر الاتصالات التي تقوم بها الولايات المتحدة مع مختلف الأطراف بالمنطقة، سعياً للدفع قدماً بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

يأتي ذلك في وقت استشهد شاب فلسطيني، أمس، بعد أن تبادل إطلاق النار مع قوة إسرائيلية داخل حدود مجمع مستوطنات أشكول إلى الشرق من خانيونس جنوب قطاع غزة، وفتح النار تجاه قوة عسكرية، ما أدى لإصابة ثلاثة جنود بينهم ضابط بجروح متوسطة وجنديين بجروح طفيفة.

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