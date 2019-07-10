الإمارات تؤكد موقفها الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

المصدر: جنيف - وام

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها المستمر وطويل المدى لعملية السلام في الشرق الأوسط، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، وانضمامها إلى كل الجهود الدولية والإقليمية التي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة الإمارات، التي ألقاها المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، أمام الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار النقاش العام حول البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وأكد السفير الزعابي في مستهل كلمته أن البند السابع يوفر محفلاً يتم من خلاله عرض حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديد الوسائل الكفيلة بضمان مساءلة إسرائيل عن الانتهاكات التي تقوم بها لمصادرة الحقوق الأساسية للفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاماً.

وفي هذا الصدد، عبّر الزعابي عن القلق إزاء طلب عدد من الدول سحب البند السابع من جدول أعمال المجلس في كل دورة، وذلك خلافاً لما جاء في قرار المجلس 5/‏‏1، مؤكداً قوله «وإذ نرفض الذريعة الواهية بأن البند السابع موجه بشكل حصري وغير عادل ضد إسرائيل، نود التذكير بأن عزلة إسرائيل عن المجتمع الدولي ترجع أساساً إلى احتلالها دولة فلسطين، وعدم امتثالها للصكوك الدولية ذات الصلة».

وأضاف «في الوقت الذي يشتد فيه تصاعد العنف، وتزايد حدة الانتهاكات في حق الفلسطينيين، نرى من الضروري أن يحتفظ البند السابع بمكانته الكاملة في أعمال المجلس، ونحث جميع الدول على العمل أن يبقى صوت فلسطين مدوياً في هذا المحفل، وأن يدركوا أن المشكلة ليست البند السابع، بل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية».

من جانب آخر، نوه سعادته إلى أنه من الناحية الإنسانية، تشير تقارير وكالات الإغاثة الدولية، وعلى رأسها مكتب الأوتشا، إلى أن حجم المساعدات قد تقلص بشكل خطر خلال السنة الماضية (2018)، ما تسبب في تأخير أو إلغاء عدد من البرامج الإنسانية، وأن هذا الانخفاض مرشح للتدهور خلال السنة الحالية (2019).

وفي هذا السياق، شدد السفير الزعابي على موقف الإمارات الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، من خلال مواصلة دعمها الإنساني الذي بلغ 130 مليون دولار خلال 2017 - 2018 كمساعدات إنسانية، إضافة إلى التبرع الأخير بمبلغ 50 مليون دولار لمنظمة «الأونروا» في غزة لدعم القطاع التعليمي.