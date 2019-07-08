القبيسي وكريستو تبحثان تفعيل العلاقات البرلمانية

المصدر: ميلان - وام

عقدت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل القبيسي، جلسة مباحثات مع رئيسة برلمان جمهورية البوسنة والهرسك، بورجانا كريستو، على هامش مشاركتها في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، الذي يعقد بمدينة ميلان الإيطالية، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تفعيل العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية، ودعم توجهات حكومتَي البلدين وحرصهما على تفعيل التعاون في كل المجالات، وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة مما يحظى به البلدان من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية، في العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والاهتمام باللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي، ودعم كل الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود في كل بقعة من بقاع الكرة الأرضية، كما تم التأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية كقوة ناعمة وأهمية تفعليها لدى المؤسستين البرلمانيتين، من خلال التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا، وفي التواصل وتبادل الخبرات والزيارات، بما يسهم في تأطير العلاقات القائمة وتنميتها.