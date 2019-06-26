كوشنر: نحن أمام فرصة القرن للفلسطينيين.. والمسار الاقتصادي شرط ضروري للسلام

المصدر: المنامة - وكالات

قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، أمس، إننا أمام فرصة القرن للفلسطينيين وليس صفقة القرن، مؤكداً أن الفرصة تستهدف خلق فرص للفلسطينيين وللشرق الأوسط، وأن الاتفاق على مسار اقتصادي شرط ضروري للسلام في المنطقة.

وأضاف كوشنر، في كلمة له خلال افتتاح «ورشة السلام من أجل الازدهار» بالعاصمة البحرينية، أن الازدهار للشعب الفلسطيني لن يتحقق دون حل سياسي عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتاً إلى أن واشنطن تعلم أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى إنعاش.

وشدد على أن الاتفاق على مسار اقتصادي شرط ضروري للسلام، قائلاً: «الجزء الاقتصادي شرط مسبق ضروري لتحقيق السلام».

وأشار إلى أن المشاركين في ورشة السلام من أجل الازدهار يشاركون في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووجّه رسالة إلى الفلسطينيين، قائلاً إن «الرئيس دونالد ترامب لم يخذلكم، وورشة السلام من أجل الازدهار هي من أجلكم».

كما تحدث كوشنر عن الخطة الاقتصادية الهادفة إلى إحلال السلام بالمنطقة، وقال إنها تشمل استثمارات في الأردن ولبنان ومصر.

وتدعو الخطة الجديدة التي تتبناها واشنطن إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تتضمن إسهام الدول المانحة والمستثمرين بنحو 50 مليار دولار، من بينها 28 ملياراً تذهب للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، و7.5 مليارات للأردن، و9 مليارات لمصر، و6 مليارات للبنان.

ويتم جمع 15 مليار دولار من المنح، و25 مليار دولار من قروض مدعومة، ونحو 11 ملياراً من رأس المال الخاص.

كذلك يتم تمويل 179 مشروعاً للتنمية الاقتصادية، من بينها 147 مشروعاً في الضفة وغزة، و15 في الأردن، و12 في مصر، و5 مشاريع في لبنان.

وتروج الخطة لمناطق فلسطينية «يحتمل تحويلها لوجهة سياحية عالمية ناجحة»، وتقترح منحاً وقروضاً تبلغ 950 مليون دولار لتطوير قطاع السياحة الفلسطينية. كما تسعى لإجراء إصلاحات وعمليات ترميم لمواقع سياحية ودينية ومناطق شاطئية.

وفي حال تنفيذها، ستضاعف الخطة الناتج المحلي الإجمالي للفلسطينيين خلال 10 أعوام، وتوفر أكثر من مليون وظيفة في الضفة وغزة.