التحالف العربي: سندمر تسليح الميليشيات الحوثية براً وبحراً وجواً

قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تلقت خسائر كبيرة لذا تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية داخل السعودية، مؤكداً أن التحالف سيدمر قدرات التسليح للميليشيات الحوثية برا وبحرا وجوا.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحافي بالرياض، اليوم، أن الأعمال العدائية الحوثية تقوض اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وأكد أن الميليشيات الحوثية تلقت أسلحة نوعية من إيران عبر التهريب، لافتاً إلى أن طائرات "أبابيل" التي يستخدمها الحوثيون دليل على تزويد الإيرانيين للميليشيات الحوثية بالأسلحة.

وأكد المتحدث أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 12 يونيو الجاري من نوع "كروز" الإيراني، مضيفاً: "استهدفنا معسكر الصباحة في صنعاء وبداخله خبراء أجانب من دول إقليمية".