استهداف ناقلتي نفط بخليج عُمـان.. ومجلس الأمن يبحث الاعتداء في جلسة طـارئة

المصدر: عواصم - وكالات

تعرضت ناقلتا نفط، أمس، لحادثين منفصلين في خليج عمان، يجري التحقيق بشأنهما، حيث قالت وكالة «رويترز» إن واحدة منهما استهدفت بطوربيد، ما تسبب في اشتعال النار فيها. وفيما أعلن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الهجومين، وأن حكومته «تقيم الموقف»، رجح مسؤول بوزارة الدفاع (البنتاغون) أن تكون إيران هي المسؤولة عن الهجمات، في حين يناقش مجلس الأمن الدولي الهجوم على ناقلتي النفط، في جلسة طارئة للمجلس.

وتفصيلاً، قالت البحرية الأميركية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار في حادث ببحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة «فرونت ألتير»، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لحادث بخليج عُمان، فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فيما بعد، عن مسؤول بميناء إيراني، نفيه لأنباء غرق الناقلة بعد تعرضها لهجوم في خليج عمان، وتأكيده لإطفاء النيران بالكامل في ناقلة تحمل علم بنما، في حين اشتعلت النيران في ناقلة «فرونت ألتير»، لكنها لم تغرق.

ونقلت صحيفة نرويجية عن شركة «فرونت لاين» تأكيدها اشتعال النيران في الناقلة «فرونت ألتير» في خليج عمان، وأنه لا أنباء عن تلوث بحري من ناقلة النفط.

وذكر الأسطول الأميركي الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: «تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان».

وقالت الشركة المالكة لـ«فرونت ألتير» إن الناقلة تعرضت للاستهداف مرتين خلال ثلاث ساعات.

يأتي ذلك فيما قال وزير التجارة الياباني: «تلقيت تقريراً عن تعرض ناقلتين تحملان شحنتين لهما صلة باليابان لهجوم قرب مضيق هرمز».

فيما أكدت شركة «كوكوكا سانغيو» اليابانية للشحن تعرض إحدى ناقلاتها لهجوم في خليج عمان، وأن الناقلة التي تعرضت لهجوم كانت تحمل مواد كيمياوية.

وقالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير.

ونقلت وكالة «رويترز» عن صحيفة «تريد ويندز»، المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها، أن طوربيداً أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة «فرونت لاين» النرويجية.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال، واسمها «فرنت ألتير»، بينما الناقلة الثانية اسمها «كوكوكا كاريدغس»، وترفع علم بنما، بحسب وكالة «رويترز».

ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله إنه تم انتشال قبطان وطاقم الناقلة «كوكوكا كاريدغس» من قارب إنقاذ، مشيراً إلى أن الناقلة لاتزال في منطقة خليج عمان، ولا تواجه الغرق.

كما أعلن إصابة أحد أفراد طاقم الناقلة بإصابة طفيفة، وأن الهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة.

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس ترامب على الهجومين اللذين تعرضت لهما ناقلتا نفط في بحر عُمان، وأن حكومته «تقيم الموقف». وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان «تم إطلاع الرئيس على الهجوم على سفن مدنية في بحر عُمان. الحكومة الأميركية تعرض مساعدتها وستواصل تقييم الموقف».

ورجح مسؤول في «البنتاغون»، أمس، مسؤولية إيران عن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وقال إن إعلان إيران أنها أنقذت طاقم الناقلتين مضلل. كما أضاف أن سفينة حربية أميركية أنقذت 21 من طاقم إحدى الناقلتين.

ونقلت شبكة «سي بي أس» الإخبارية الأميركية عن مسؤول، لم تذكر اسمه، قوله «إيران تزعم أنها أنقذت طاقمي الناقلتين في خليج عمان.. وهذا كذب، المدمرة الأميركية (يو إس إس بينبريدغ) هي التي أنقذت 21 فرداً من الطاقمين».

وأضاف المسؤول أن هناك تقارير تتحدث عن أن أعضاء أحد طاقمي السفينة اعتقدوا أنهم أصيبوا بطوربيد أو لغم، ولكنه غير متأكد من هذه التقارير، مشيراً إلى أن أصابع الاتهام تتجه ناحية إيران.

وقالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأميركية إن الإحداثيات التي قدمتها المجموعة البريطانية لحادث السفن في خليج عمان تشير إلى أنه وقع على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني. ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى إبداء «أقصى درجات ضبط النفس»، وتفادي «الاستفزازات» بعد استهداف الناقلتين. وذكرت صحيفة «في.جي» النرويجية، نقلاً عن متحدث باسم شركة الشحن النرويجية «فرنتلاين»، أن الشركة أكدت أن النار اشتعلت في ناقلتها النفطية «فرونت ألتير»، بعد حادث في خليج عمان.

وأضاف المتحدث أن سفينة قريبة نقلت جميع أفراد طاقم الناقلة، وعددهم 23، إلى مكان آمن.

وقال مسؤول كبير في شركة «سي.بي.سي» الحكومية التايوانية لتكرير النفط، إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق، أمس.

وفي لندن، قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا، إن الهجوم على ناقلات مدنية مثلما حدث في خليج عمان غير مقبول، وبريطانيا على استعداد للمساعدة في أي تحقيق في الواقعة.

وفي وقت سابق، حذرت هيئة السلامة البحرية البريطانية من أن حادثاً غير محدد وقع في بحر عُمان، وطالبت بتوخي «الحذر الشديد».

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى ضبط النفس، ونزع فتيل التوتر في منطقة الخليج، بعد هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، أنييس فون دير مول، للصحافيين في إفادة يومية على الإنترنت «ندعو كل الأطراف، التي نتواصل معها بشكل دائم، لضبط النفس، ونزع فتيل التوتر».

وفي برلين، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن التقارير عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عمان تبعث على القلق الشديد، وقد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

من جهته، قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات لوكالة رويترز، أمس، إن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان تصعيد كبير، وإن بوسعه ربط حادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان بهجوم آخر نفذته ميليشيات الحوثي الانقلابية العام الماضي.

ويناقش مجلس الأمن الدولي، الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان، في جلسة طارئة للمجلس.

وكان وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أبلغ مجلس الأمن بأن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان تهديد للسلم والأمن الدوليين.

بدوره، ندّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس، بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين أفيد بتعرضهما لهجمات في بحر عمان، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وقال غوتيريس «أدين أي هجوم على سفن مدنية»، داعياً إلى «تقصي الحقائق»، وتحديد الجهة «المسؤولة» عن الهجوم، مشدداً على أن العالم لا يستطيع تحمل نزاع كبير في الخليج.

وفي طهران، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن تزامن «الهجومين» اللذين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عمان، وزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطهران، أمر «مثير للشبهات». وكتب جواد ظريف على «تويتر» أمس: «هجومان على ناقلتي نفط مرتبطتين باليابان وقعا فيما كان رئيس الوزراء يلتقي (المرشد الأعلى علي) خامنئي، لإجراء محادثات مكثفة وودية. كلمة مثير للشبهات لا تكفي لوصف ما ظهر هذا الصباح».

- البيت الأبيض يطلع ترامب على التفاصيل.. والأمين العام للأمم المتحدة يدين الحادث.

- وزير خارجية الكويت: الهجوم على الناقلتين تهديد للسلم والأمن الدوليين.