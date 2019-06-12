محمد بن زايد: الإمارات وألمانيا شريكتان في العمل من أجل السلام وترسيخ قيم التسامح

المصدر: برلين - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، فرانك فالتر شتاينماير، سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين، ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولي عهد أبوظبي: - «الإمارات وألمانيا لديهما موقفاً مشتركاً من نبذ الإرهاب، وضرورة التصدي للقوى التي تدعمه، أو تبرِّر ممارساته».

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الألماني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في قصر بيليفو بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، التي تستغرق يومين.

ورحّب الرئيس الألماني بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً أن تعمل هذه الزيارة المهمة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع.

وجرى خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي - استعراض العلاقات القائمة بين البلدين، وأهم المشروعات المشتركة التي تخدم المصالح المتبادلة، كما تم استعراض مجمل القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة ألمانيا الاتحادية، ولقاء رئيسها، ناقلاً إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته للشعب الألماني الصديق دوام التقدم والاستقرار.

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة شريكتان في العمل من أجل السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين البشر، وأن لديهما موقفاً مشتركاً من نبذ الإرهاب، وضرورة التصدي للقوى التي تدعمه، أو تبرِّر ممارساته، مشيراً سموه إلى أن العلاقات الإماراتية - الألمانية أُسست منذ قيامها على التقدير والاحترام المتبادَل، والمصالح المشتركة.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي العلاقات مع جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة، وتحرص على توثيق الروابط بين البلدين، خصوصاً في المجالات التي تتعلق باقتصاد المستقبل، وما يتصل به من تكنولوجيا وابتكار وبحث علمي وغيرها.

وأكد سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لا تنحصر في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية فقط، وإنما تمتد كذلك إلى المجالات الثقافية والتعليمية، ما يمنحها عمقاً حضارياً وشعبياً خاصاً، ويجعلها نموذجاً للعلاقات المتطورة باستمرار.

وقد اصطحب الرئيس الألماني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى حديقة قصر بيليفو، حيث تجولا في أرجائها، وتبادلا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

الأحمد: الشراكة بين الإمارات وألمانيا تاريخية ومبنية على الثقة

أشاد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، علي عبدالله الأحمد، بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وألمانيا، واصفاً إياها بالمتميزة.

وأكد السفير، في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات (وام) في مقر سفارة الدولة ببرلين، أن دولة الإمارات هي أكبر شريك لجمهورية ألمانيا الاتحادية في الشرق الأوسط منذ أكثر من 10 سنوات، لافتاً إلى أنها شراكة تاريخية مبنية على الثقة بين البلدين، حيث إن 30% من حجم تجارة ألمانيا مع الدول العربية تمر عبر دولة الإمارات.

وأوضح أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والوفد المرافق له إلى برلين، تؤكد متانة العلاقات الإماراتية - الألمانية.

ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين الصديقين تحظى أيضاً بالتنسيق والحوار بين الطرفين، مؤكداً أن علاقات ألمانيا مع دول المنطقة تسهم في الوصول إلى حلول للعديد من القضايا.

وقال السفير علي عبدالله الأحمد إن قضايا الشرق الأوسط مهمة لألمانيا ودول أوروبا وللعالم أجمع، سواء من الناحية الأمنية أو قضايا اللاجئين، ولذلك لابد من البحث عن حلول مشتركة مع كل الأطراف المتأثرة، لافتاً إلى أن قضايا الوطن العربي ليس المتأثر منها فقط العرب، بل العالم ككل. برلين - وام

السفير الألماني لدى الدولة: ألمانيا والإمارات تتفقان على ضرورة الحل السلمي لقضايا المنطقة

أشاد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، إرنست بيتر فيشر، بعلاقات الصداقة القوية التي تربط بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد عام 1971، مؤكداً أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لألمانيا، ستُسهم في فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون بين الدولتين الصديقتين. وأكد السفير الألماني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أمس، أن ألمانيا تتطلع إلى مشاركة فعالة في «إكسبو 2020 دبي»، تعكس رسوخ وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، وقدرتهما على تطويرها بشكل أكبر في المستقبل القريب.

وأكد السفير أن الإمارات تُعد أهم شريك تجاري واستثماري لألمانيا في المنطقة العربية، بحجم استثمارات يصل إلى 10 مليارات يورو سنوياً.

وأكد أن جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة تتفقان على ضرورة احترام كل دول العالم للقوانين الدولية، والاتفاقات الثنائية، وسيادة كل دولة على أراضيها، والالتزام بعلاقات حسن الجوار، مشيراً إلى أن الدولتين تتفقان أيضاً على أنه لا يوجد حل عسكري للمشكلات الإقليمية، وأنهما تؤمنان بأن مبدأ الدبلوماسية أولاً هو السبيل الوحيد للوصل إلى حلول سلمية مستدامة. أبوظبي - وام