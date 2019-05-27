الإمارات تشارك في مراسم تنصيب رئيس جنوب إفريقيا

المصدر: بريتوريا - وام

شاركت دولة الإمارات في مراسم تنصيب وأداء اليمين الدستورية لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، التي جرت أول من أمس، في العاصمة بريتوريا.

مثل الدولة في حفل التنصيب وزيرة دولة الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، التي نقلت للرئيس رامافوزا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا دوام التقدم والازدهار.