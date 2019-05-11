180 ألف مصل أدوا صــلاة أول جمعة من رمضان في المــسجد الأقصى

المصدر: عواصم - وكالات

أدى نحو 180 ألف مصل الصلاة في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان، وسط تشديد أمني إسرائيلي في القدس القديمة وفي محيطها، فيما أظهر الفلسطينيون والأميركيون، أول من أمس، مواقف متناقضة حيال خطة السلام المستقبلية، التي يُرتقب أن تكشفها واشنطن في يونيو.

وتفصيلاً، قال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، لـ«فرانس برس»: «وصل نحو 180 ألف مصل إلى المسجد الأقصى، رغم الحواجز والانتشار الأمني الكبير». وتابع «انتهت الصلاة على خير داخل الأقصى وباحاته، وقمت بتفقد كل المرافق من مراكز إسعاف ومراكز خدمات أخرى للمصلين».

وسمح الجيش الإسرائيلي للرجال فوق سن الـ40 من الضفة الغربية بدخول القدس أيام الجمعة في شهر رمضان، والأطفال تحت سن الـ12، في حين لا توجد قيود على أعمار النساء.

وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان إن «الشرطة نشرت وعززت قواتها منذ ساعات الصباح الأولى في القدس الشرقية، وفي أزقة البلدة القديمة، وأكملت استعداداتها بمناسبة شهر رمضان، للسماح بحرية العبادة لعشرات الآلاف من المسلمين للصلاة والحفاظ على النظام والأمن».

ودعت الشرطة جميع المصلين للاحتفال بشهر رمضان، والامتثال لتعليمات رجال الشرطة في الميدان، حفاظاً على النظام، مؤكدة أنها «ستعامل بحزم كل من يحاول زعزعة الاستقرار».

من جهته، قال مصور «فرانس برس»، الذي وجد منذ الخامسة من صباح أمس على معبر قلنديا الفاصل بين مدينة القدس ومدينة رام الله، إن «أعداداً هائلة من المصلين الذين جاؤوا من مدن شمال الضفة الغربية عبروا معبر قلنديا إلى مدينة القدس الشرقية».

وتابع المصور «كان اليوم مميزاً، إذ سمحت إسرائيل للمرة الأولى منذ سنوات بوجود عناصر من الشرطة الفلسطينية، ومن الارتباط الفلسطيني داخل معبر قلنديا، للإسهام في تسهيل عملية مرور المصلين، وفُتح مسلك خاص للمسنين للمرور بالكراسي المتحركة، بمساعدة متطوعين من الإسعاف الفلسطيني».

كما وجدت سيارات إسعاف وطواقم طبية للمساعدة عند الحاجة.

يأتي ذلك بعد أن تظاهر آلاف العرب الإسرائيليين والفلسطينيين، أول من أمس، إحياءً لذكرى «النكبة»، التي أدت إلى تهجير مئات آلاف الفلسطينيين مع قيام دولة إسرائيل.

وأدى إعلان قيام إسرائيل إلى نزوح وتشريد أكثر 760 ألف فلسطيني من أراضيهم، وتدمير القوات الإسرائيليّة أكثر من 400 مدينة وقرية. ومذّاك، يُطالب هؤلاء بحقهم في العودة، لكنّ إسرائيل ترفض قطعاً الاعتراف بهذا الحق الذي تقول إنّه يُهدد وجودها.

وتظاهر، أول من أمس، الآلاف من عرب إسرائيل وفلسطينيّي القدس الشرقية، بالقرب من مدينة أم الفحم العربية في شمال إسرائيل، حاملين أعلام فلسطين.

وفي موقع قرية فلسطينية، تم تدميرها خلال الحرب التي أعقبت إعلان قيام إسرائيل، ردّد هؤلاء النشيد الفلسطيني وهتفوا «يوم استقلالكم يوم نكبتنا».

يأتي ذلك في وقت أظهر فيه الفلسطينيون والأميركيون مواقف متناقضة حيال خطة السلام المستقبلية التي يُرتقب أن تكشفها واشنطن في يونيو، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت للبحث في الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيّة.

واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن خطة السلام الأميركية المستقبلية ليست ثمرة «جهود سلام»، وذلك في الجلسة التي حضرها مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جايسون غرينبلات.

ويُعَدّ حضور المسؤولَيْن في غرفة واحدة أمراً نادراً، وذلك في وقت جمدت فيه السلطة الفلسطينيّة منذ ديسمبر 2017 علاقتها مع الإدارة الأميركية، عقب اعتراف ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

وقال الوزير الفلسطيني «كل شيء يُشير حتى الآن إلى أن الأمر لا يتعلق بخطة سلام، ولكن بشروط علينا أن نقبلها. ولا يمكن لأي أموال أن تجعل هذه الشروط مقبولة».

وردّ غرينبلات بالقول إن الرؤية التي سيتم اقتراحها «ستكون واقعيةً وقابلة للتحقيق»، مشيراً إلى أن الفريق الذي أعدها أراد أن تكون له «نظرة جديدة» على أسباب النزاع، ومطالباً بمساعدة طرفَي النزاع على بحثها عندما يتم كشف النقاب عنها.

ويعمل غرينبلات على خطة السلام مع كل من صهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان.

وهذا الاجتماع غير الرسمي في مجلس الأمن نظمته إندونيسيا والكويت العضوان غير الدائمين، وقد تخلله عرض أشرطة فيديو ومداخلات لخبراء ينتقدون إسرائيل والدعم الأميركي لها.

وإذ ندّد غرينبلات بعدم دعوة إسرائيل إلى التعبير عن رأيها، خصص معظم خطابه للتنديد بما تشهده الأمم المتحدة من «انحياز» ضد إسرائيل، التي تحولت من «بلد صغير ضعيف وهشّ» عند قيامها، إلى «دولة ديمقراطية مزدهرة».

وقال «فلنكف عن الادعاء بأن المستوطنات هي التي تعوق التوصل إلى حل سياسي»، معتبراً أن «حركتَي حماس والجهاد الإسلامي» هما «المشكلة».

غير أنّ المالكي رد عليه بالقول إنه عند توقيع اتفاقات أوسلو للسلام «كان هناك 100 ألف مستوطن إسرائيلي»، واليوم بعد 25 عاماً «هناك أكثر من 600 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية».

وأضاف الوزير الفلسطيني أن إسرائيل «لم تعُد تسعى حتى إلى إخفاء الطبيعة الاستيطانية لأنشطة الاحتلال ولا نيتها في ضم الأراضي الفلسطينية».

وعقب انتهاء الاجتماع، أوضح الوزير لوسائل إعلام أنه لم يتحدث مباشرةً إلى المستشار الأميركي، قائلاً «لم يكُن هناك أيّ سبب للتحدث معه». وأضاف «لقد هاجم الفلسطينيين فقط»، معتبراً أن خطاب غرينبلات الذي تجنب وسائل الإعلام، لا يُبشر بالخير.

- المالكي اعتبر أن خطة السلام الأميركية

المستقبلية ليست ثمرة «جهود سلام».

- غرينبلات ندّد بعدم دعوة إسرائيل إلى التعبير عن رأيها،

وبما تشهده الأمم المتحدة من «انحياز» ضد إسرائيل.