قرقاش: إيران تحرج نفسها دولياً بقضية الجزر المحتلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أمس، أن الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات «غير مفهومة»، وأن طهران تحرج نفسها لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، موضحاً أن التعنت الإيراني «يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي».

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع «تويتر»: «الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الامارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى غير مفهومة، طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، والإمارات منذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلمياً وعبر الحوار والتحكيم».

وأضاف أن «قضية جزر الإمارات المحتلة مثال واضح أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال، ورفض دعوات الإمارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة. تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي».

وختم تغريداته، موضحاً أن «هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني، في المقابل الموقف الإيراني، وللأسف، غير منطقي لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع، ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي».