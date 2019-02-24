خطيب «الأقصى»: «الأوقاف» أغلقت باب الرحمة من أجل أعمال الترميم

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

نفى رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أمس، ما تردّد عن إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي باب الرحمة المؤدي للمسجد، وقال في تصريحات صحافية، إن وزارة الأوقاف الفلسطينية قرّرت إغلاق الباب من أجل أعمال الترميم، وذلك بعدما أدى الفلسطينيون صلاة الجمعة أول من أمس، داخل مصلى «باب الرحمة» في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ أن أغلقه الاحتلال الإسرائيلي عام 2003، وبعد أن جرت مواجهات خلال الأيام الأخيرة داخل وفي محيط المسجد الأقصى، بعد احتجاجات من مصلين فلسطينيين على وضع السلطات الإسرائيلية سلاسل حديدية على باب «الرحمة».

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مواطنين فلسطينيين، أمس، إثر مداهمتها مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت منزلاً وأطلقت طائرة تصوير عقب اقتحامها قرية رمانة غرب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل وداهمت منطقة شعب جادالله. وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت مدير نادي الأسير الفلسطيني بالقدس ناصر قوس وأحالته للتحقيق، موضحة أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضاً الحاج علي عجاج، الذي كان في مقدمة من فتحوا مصلى باب الرحمة.