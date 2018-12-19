الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية في موقفها تجاه «الشيوخ الأميركي»

المصدر: أبوظبي والمنامة - وام وبنا

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل، ووقوفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في موقفها تجاه ما صدر أخيراً عن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية، وضد كل من يحاول المساس بموقع المملكة وبمكانتها الإقليمية.

وأكدت الوزارة في بيان لها رفض دولة الإمارات أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، والتعرض لقيادتها وتحت أي مسوغ، ورفضها أية ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور السعودية الأساسي في إرساء الأمن والسلام الإقليمي، ومكانتها العربية والإسلامية والدولية. وأعربت عن تقدير دولة الإمارات العميق للمملكة العربية السعودية، ودورها في أمن واستقرار المنطقة.

وجددت تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في ما تبذله من جهود لمواجهة التطرف والإرهاب، وتأكيدها على أهمية العمل الدولي لتعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت إلى إسهام المملكة في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية، ما أسهم في دحض التنظيمات الإرهابية وحماية أرواح العديد من الأبرياء حول العالم، وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى موقف المملكة الحازم إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة النشاطات الإيرانية السلبية عبر حلفائها ووكلائها التي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة، علاوة على مواقف المملكة لتعزيز قيم العقلانية والوسطية تجاه منطقة تعانى أخطار التطرف والإرهاب.

في سياق متصل، أكدت مملكة البحرين تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في موقفها تجاه ما صدر أخيراً عن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يستند إلى ادعاءات غير صحيحة، ويعد تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ويسيء إلى علاقات الولايات المتحدة الأميركية الاستراتيجية والقوية مع دول المنطقة.

وجددت مملكة البحرين في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «بنا»، عميق تقديرها للجهود الكبيرة والإسهامات الدؤوبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إرساء الأمن والسلام وتعزيز التنمية في مختلف دول العالم، ومواصلة الدور القيادي التاريخي الذي تضطلع به المملكة على الأصعدة كافة العربية والإسلامية والدولية، بما اختصها الله تعالى من مكانة رفيعة وهيأ لها من قيادة حكيمة، وبما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي، جعلها الركيزة الأهم لتحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة وفي العالم أجمع، والداعم الأقوى للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، والتصدي بقوة لداعميه ومموليه.

وأشادت مملكة البحرين بالمواقف المسؤولة والجهود الكبيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومبادراته المتواصلة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، والتزامه بالعمل المشترك مع الحلفاء، بما يعكس قوة ومتانة علاقات الصداقة والحرص المتبادل على تعزيز التحالف الاستراتيجي لضمان تجاوز التحديات كافة.