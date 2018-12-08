رئيس «الموساد» السابق ينتقد مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

انتقد رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي السابق، داني ياتوم، السياسة الإسرائيلية المتمثلة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، محذرا من تبعات انهيار السلطة الفلسطينية على إثره.

ونقل موقع «i24NEWS» عن المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي دعوته الحكومة الاسرائيلية إلى الانفصال عن الفلسطينيين، والتوقف عن مصادرة الأراضي الفلسطينية.

ودعا ياتوم، في تصريح لموقع إسرائيلي، الإسرائيليين إلى أن يدرك أن التهديد لا ينبع فقط من لبنان وغزة، بل من الضفة الغربية أيضاً، محذّرا من انهيار السلطة الفلسطينية.

وذكر المصدر أن داني ياتوم الذي يُعد «من أبرز المروّجين لخطة إسرائيلية، للتعامل مع الأراضي الفلسطينية»، قال: «لدينا خطة منظّمة تجيب على السؤال ما الذي يجب عمله، طالما أن شروط استئناف المفاوضات حول اتفاق دائم مع الفلسطينيين، لم تنضج».

وبشأن موعد نشر الخطة التي تحدث عنها، رأى أن هذا بالتأكيد هو التوقيت الصحيح، هناك جبهة شمالية، وهناك جبهة جنوبية، ونريد تجنب جبهة مركزية. هذا وقت مناسب، لأن وضعنا سيكون أكثر صعوبة، إذا تم فتح جبهة ضد السلطة الفلسطينية.

وشدد ياتوم على ضرورة إقناع «الجمهور الإسرائيلي، بأنه من الممكن ألا يكون هناك مجال بحل قائم على دولتين، بل حل للدولة الواحدة».