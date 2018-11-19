خليفة بن طحنون يستقبل رئيس وزراء باكستان في واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، في واحة الكرامة، أمس، رئيس وزراء باكستان، عمران خان.

واستعرض رئيس الوزراء الباكستاني مراسم حرس الشرف، ثم قام بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر، كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وخلال الجولة التي قام بها ضيف الدولة استمع رئيس وزراء باكستان إلى شرح وافٍ من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم.

رافق الضيف خلال الزيارة وزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسفير الدولة لدى باكستان، حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي.

واختتم الضيف جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوّار، عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر واحة الكرامة أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.