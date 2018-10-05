3 مليارات درهم من الإمارات لدعم الاقتصاد الأردني

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، اتفاقية مع الحكومة الأردنية، تقدم بموجبها حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة إجمالية تبلغ ثلاثة مليارات درهم (833 مليون دولار)، يديرها صندوق أبوظبي للتنمية.

وتأتي الاتفاقية تنفيذاً لمخرجات القمة الرباعية التي انعقدت في مكة المكرمة في يونيو 2018، والمتضمنة تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار أميركي، حيث تبلغ مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاثة مليارات درهم، أي ما يعادل 833 مليون دولار.

وقع الاتفاقية عن دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الأردنية ماري قعوار، بحضور رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، ووزير المالية عزالدين كناكرية، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن مطر سيف الشامسي، ومدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية عادل الحوسني، وعدد من المسؤولين في الحكومة الأردنية.

وتوزعت حزمة المساعدات الاقتصادية المقدمة من دولة الإمارات للمملكة الأردنية على جوانب رئيسة عدة، حيث تتضمن الاتفاقية وديعة بقيمة 333.3 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، وذلك بهدف دعم السياسة المالية والنقدية للبنك، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، كما تم تقديم دعم لميزانية الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار، يتم صرفها على مدى خمس سنوات بواقع (50) مليون دولار أميركي سنوياً، وتشمل الاتفاقية أيضاً تقديم قرض تنموي بقيمة 50 مليون دولار، بهدف تمويل مشروعات إنمائية في الأردن، إضافة إلى تقديم الإمارات ضمانات للبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لمصلحة الحكومة الأردنية.

وقال عبيد الطاير إن حزمة المساعدات الاقتصادية التي قدمتها حكومة الإمارات للحكومة الأردنية تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون، والروابط التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين، وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن المساعدات المقدمة من الإمارات والسعودية والكويت ستسهم في دعم الاقتصاد الأردني، وستنعكس بصورة إيجابية على تحقيق الاستقرارين المالي والاقتصادي في الأردن الشقيق.

وأضاف أن الإمارات، ومن خلال الاتفاقية التي تم توقيعها ستسهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في توفير الخطط التنموية الهادفة إلى تنشيط الوضع الاقتصادي والمالي، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية واستدامتها، إضافة إلى تمكين الحكومة من تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية لديها في قطاعات أساسية تسهم في إحداث نقلة نوعية داخل المجتمع الأردني.

من جانبها، أعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الأردنية ماري قعوار، عن جزيل الشكر والامتنان لدولة الإمارات، على الدعم المتواصل، والجهود التي تقوم بها في الوقوف دائماً إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات المختلفة.

وأشادت بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي توليه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للأردن، وحرصها الدائم على تقديم كل أشكال المساعدات الاقتصادية والتنموية لدعم البرامج والخطط التنموية للحكومة الأردنية.

وقالت إن حزمة المساعدات الإماراتية ستعمل على تمكين الحكومة الأردنية من المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز الوضع الاقتصادي.

وذكرت أن حزمة المساعدات الاقتصادية ستخفف من التحديات المالية التي يواجهها الأردن، من خلال دعم الاحتياطات النقدية الأجنبية في البنك المركزي، والذي سينعكس على تحسين متانة الوضع النقدي، والتخفيف من عجز الموازنة العامة.

كما أشادت ماري قعوار بجهود صندوق أبوظبي للتنمية، وبالدور الحيوي الذي يلعبه في دعم الجهود التنموية للحكومة الأردنية منذ عام 1974، ووقوفه الدائم إلى جانب المملكة في مختلف الظروف الاقتصادية.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، أن حزمة المساعدات الاقتصادية والتنموية التي تقدمها الإمارات إلى الأردن، من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، مشيراً إلى دور الاتفاقية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط مع الحكومة الأردنية بعلاقات وطيدة تمتد لأكثر من أربعة عقود، من التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية كافة.

عبيد الطاير:

«المساعدات ستقود إلى استقرار الاقتصاد الأردني، وتمكينه من مواجهة التحديات» .

ماري قعوار:

«الإمارات سبّاقة في توفير الدعم الاقتصادي للأردن في مختلف النواحي».

محمد السويدي:

«الاتفاقية ستنعكس على مجمل النشاط الاقتصادي الأردني، وستحقق التنمية المستدامة».