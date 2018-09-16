عبدالله بن زايد يؤكد ضرورة حشد الدعم الدولي لـ «أونروا»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي.

وجرى خلال اللقا، الذي عُقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث سبل تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأردن، انطلاقاً من العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في سورية.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وضرورة مواصلة بذل الجهود لحشد الدعم الدولي لها، لتتمكن من أداء واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لتكليفها الأممي، وشددا على ضرورة العمل على تفعيل العمل العربي المشترك خدمةً لمصالح الشعوب والدول العربية.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالجهود البارزة التي يقوم بها الأردن لدعم «أونروا»، وحرصه على تمكينها من الاستمرار في أداء واجباتها.

وأكد سموه أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية مع الأردن، قائمة على الأخوة والود والاحترام، وأن هناك حرصاً مستمراً على تقديم الدعم اللازم للأشقاء في الأردن، انطلاقاً من المكانة المتميزة التي يحظى بها في قلب كل إماراتي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، العلاقات الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية، وتحظى بدعم ورعاية قيادتَي البلدين الشقيقين، وأشاد بحرص دولة الإمارات الدائم على دعم الأردن، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.