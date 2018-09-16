الشعبة البرلمانية الإماراتية تدعو إلى التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي

المصدر: القاهرة - وام

استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها في الندوة البرلمانية حول الوضع العربي الراهن، التي ينظمها الاتحاد البرلماني العربي، ويستضيفها مجلس النواب المصري في القاهرة، على مدى يومين، جهود ومبادرات دولة الإمارات الإنسانية والتنموية التي تسهم في خدمة البشرية. ولفتت الشعبة البرلمانية إلى أن الدولة وضعت نُصب أعينها، في المقام الأول، الجانب الإنساني الذي يتمثل في تلبية احتياجات الشعوب، والحد من الفقر والقضاء على الجوع، وبناء مشروعات تنموية لكل من يحتاج إليها في دول العالم، وإقامة علاقات مع الدولة المتلقية والمانحة، وإقامة شراكات استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي اتفق المجتمع الدولي على تنفيذها خلال السنوات المقبلة، بهدف القضاء على الفقر، مشيرة إلى أن هذه المنهجية إرث متأصل في سياسة الدولة الخارجية، التي استهلها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستلهمتها رؤية الإمارات 2021.

ودعا وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى العمل على التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي، وقطع الدعم بكل أشكاله عن الجماعات المتطرفة والإرهابية، وتعزيز العمل العربي المشترك على أسس متينة، واتخاذ موقف ثابت وصادق يرفض التطرف والإرهاب بكل أشكاله.

وأكد الوفد في هذا المجال على المساعي الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الجهود الدبلوماسية لإرساء السلام في جميع أنحاء المنطقة والمناطق المحيطة بها.

