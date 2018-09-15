الحزب الحاكم في السودان يعلن تشكيلة حكومية جديدة مصغّرة

المصدر: الخرطوم - أ.ف.ب

أعلن الحزب الحاكم في السودان، الليلة قبل الماضية، تشكيلة حكومة جديدة تضم 21 وزيراً، بعد أن أقال الرئيس عمر البشير، الحكومة السابقة، لفشلها في معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ويأتي قرار تأليف حكومة جديدة، في وقت يُواجه السودان أزمةً اقتصاديّة مُتنامية، جرّاء نقص حاد في العملات الأجنبيّة وارتفاع التضخّم إلى أكثر من 65%.

ووافق حزب المؤتمر الوطني الحاكم، خلال اجتماع عقد في وقت متأخّر الليلة قبل الماضية، على أسماء الوزراء الذين اختارهم معتز موسى عبدالله، الذي كُلّف تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم، للصحافيّين إثر اجتماع قادة الحزب، «أجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أسماء المرشّحين لتولّي الوزارات في الحكومة التي ستؤدّي القسم».

ويعقد مجلس الوزراء الجديد أوّل اجتماع له غداً. وتضم الحكومة المصغّرة العديد من أعضاء الحكومة السابقة.

وتولّى عبدالله حمدوك وزارة المال، بدلاً من عثمان الركابي، في حين تولّى أحمد بلال، وزارة الداخلية.

واحتفظ وزيرا الخارجية والنفط في الحكومة السابقة بمنصبيهما في الحكومة الجديدة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بمقدار أكثر من الضعف السنة الماضية. وتراجع سعر العملة السودانية بشكل كبير مقابل الدولار.