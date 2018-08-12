الإمارات تدين التفجير الإرهابي لدورية أمنية في الأردن

المصدر: عواصم - وكالات

دانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي، الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام، بمنطقة الفحيص غرب العاصمة الأردنية عمّان، وأدى إلى استشهاد رجل أمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، وقوف الإمارات إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مواجهة كل ما يطال أمنها واستقرارها، وفي الإجراءات التي تتخذها ضد التطرف والعنف والإرهاب. وشدّدت على موقف الإمارات المبدئي والثابت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ومنطلقاته، داعية إلى تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره. وأعربت الوزارة عن خالص تعازي دولة الإمارات وصادق مواساتها لأسرة الشهيد ولحكومة وشعب الأردن الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للجرحى في هذا العمل الإرهابي الآثم.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية أعلنت، أمس، في بيان، استشهاد عنصر أمني، وإصابة ستة آخرين بجروح، أول من أمس، في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، زرعت أسفل سيارة دورية أمنية مكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني السنوي غرب العاصمة عمان. وقالت إن الانفجار أدى إلى استشهاد الرقيب علي عدنان قوقزة، وإصابة ستة من أفراد الدورية. وأوضحت أن الجرحى هم «أربعة من قوات الدرك، واثنان من قوة الأمن العام»، من أفراد الدورية المكلفة حماية المهرجان الذي يستضيف سنوياً نجوم غناء عرباً، واختتم مساء أول من أمس.