الأمم المتحدة تحث إسرائيل وفصائل غزة على ضبط النفس لتجنب حرب جديدة

المصدر: غزة - وكالات

حثت الأمم المتحدة، أمس، إسرائيل والفصائل الفلسطينية على ضبط النفس لتجنب «خطر اندلاع حرب» جديدة مع استمرار التوتر في قطاع غزة، فيما تراجع التصعيد نسبياً، صباح أمس، في القطاع والبلدات الإسرائيلية المجاورة غداة أعنف مواجهة عسكرية في المنطقة بين إسرائيل وحركة «حماس» التي أكد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أنها تكبدت «أقسى ضربة» منذ حرب 2014.

وفي التفاصيل، عقد مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف مؤتمراً صحافياً في غزة بعد أن اجتمع مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس، إسماعيل هنية.

وحذر ميلادينوف من خطورة التصعيد الحاصل في قطاع غزة، وقال «كنا على حافة حرب جديدة وهناك جهود كبيرة تبذل من أطراف عدة للعودة إلى الهدوء». وأضاف «هذه المواجهة لا أحد يريدها وسيخسر بها الجميع»، داعياً كل الأطراف إلى «التراجع خطوة عن حافة الحرب والعمل على وقف دائرة العنف الحاصلة».

وأكد أنه على الفلسطينيين «الحفاظ على التظاهرات السلمية والامتناع عن أي أنشطة استفزازية عند السياج الفاصل مع إسرائيل، ووقف الطائرات الحارقة وإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون».

وأضاف «كما نحث دولة إسرائيل على أن تكون أكثر انضباطاً بالنسبة لردود الأفعال تجاه الأحداث في قطاع غزة وندعو قناصتها إلى عدم إطلاق النار على الأطفال».

وحث المبعوث الأممي الأطراف الدولية على العمل من أجل إيجاد حلول للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، بما في ذلك تحقيق انتعاش اقتصادي وتوفير فرص عمل.

من جهته، قال هنية، خلال مشاركته في مراسم تشييع جثماني طفلين فلسطينيين استشهدا أول من أمس في قصف إسرائيلي على غزة، إنه أبلغ ميلادينوف بضرورة رفع الحصار الإسرائيلي «الظالم» عن القطاع.من جانبه، أكد بنيامين نتنياهو، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، أن الجيش كبد حماس «أقسى ضربة» منذ 2014. وقال «يقال إن إسرائيل وافقت على وقف لإطلاق النار يتيح متابعة أعمال الرعب الحارقة باستخدام بالونات وطائرات ورقية، هذا خطأ، لن نقبل بشن أي هجوم علينا».

في هذه الأثناء، قالت مصادر فلسطينية إن طائرات إسرائيلية من دون طيار شنت ثلاث غارات قرب مجموعات شبان فلسطينيين لدى محاولتهم إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن إحدى الغارات أسفرت عن إصابة شابين بجروح متوسطة، فيما لم تسفر بقية الغارات عن إصابات.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت الليلة قبل الماضية الالتزام بمساعي التوصل إلى إعادة تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطات وتدخلات إقليمية ودولية.

وجاء ذلك بعد أن شنت إسرائيل منذ فجر أول من أمس، عشرات الغارات الجوية وقصفت بالمدفعية مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق قذائف هاون محلية على جنوب إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن إجمالي حصيلة التوتر أول من أمس، استشهاد طفلين وإصابة 25 آخرين بجراح مختلفة وشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 138 في احتجاجات شبه يومية ضمن مسيرات العودة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل المستمرة منذ 30 مارس الماضي.