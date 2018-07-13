«داعش» يسيطر على بلدة «الحيط» بعد انسحاب المعارضة

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أعلنت المعارضة السورية سيطرة تنظيم «داعش»، فجر أمس، على بلدة «الحيط»، الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سورية.

وأكد مصدر في الجبهة الجنوبية، التابعة للمعارضة، أن تنظيم «داعش» دخل البلدة بعد اتفاق مع الفصائل يقضي بالسماح لها بالخروج باتجاه الشرق، مقابل تسليم السلاح الثقيل. وأضاف المصدر «حاصر التنظيم البلدة من جميع المحاور، بعد أن سيطر على قرية خربة يوبلا، كما شن مقاتلو التنظيم هجوماً عنيفاً بكل أنواع الأسلحة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 من المعارضة».

وتشهد مناطق ريف درعا الجنوبي الغربي معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى.