«حماس» ترفض «صفقة القرن» وترحِّب بأية جهود لـ«رفع المعاناة» عن غزة

المصدر: غزة ــ وكالات

أكدت قيادة حركة حماس، أمس، رفضها «صفقة القرن» الأميركية، في وقت رحّبت فيه بمبادرات «رفع المعاناة» عن القطاع.

وقال بيان صدر عن «حماس»، عقب اجتماع لمكتبها السياسي برئاسة إسماعيل هنية، إن الحركة تؤكد «موقفها الراسخ الذي يتقاطع مع مواقف كل أبناء الشعب الفلسطيني، والرافض رفضاً قاطعاً لهذه الصفقة، التي تشير كل المعلومات والمؤشرات والتسريبات إلى انتقاصها من الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة، وعلى رأسها حقه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948».

إسرائيل اعتقلت أكثر من 3500 فلسطيني منذ بداية العام.

كما أكد الرفض المطلق لقرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.

وشدد على «استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها».

ورحب بجميع «الجهود المبذولة من أجل رفع المعاناة عن قطاع غزة»، مؤكداً أنه «يتعامل بعقل وقلب مفتوحين مع كل المبادرات الجادة».

في الأثناء، قال نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الجاري 3533 فلسطينياً، من بينهم 651 طفلاً و63 امرأة وأربعة صحافيين.

وذكرت المؤسسات في تقرير أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل حتى 30 يونيو الماضي بلغ نحو 6000 معتقل. وأضافت أن بين المعتقلين حالياً 61 امرأة، بينهن ست قاصرات و350 طفلاً.

وفي القدس المحتلة، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الشرطة استجوبت، أمس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ثلاثة تحقيقات في مزاعم فساد، مرة أخرى، بشأن قضية تتعلق بأكبر شركة اتصالات في إسرائيل.

من جهة أخرى، اعترض الجيش الإسرائيلي، أمس، قارباً انطلق قبل الظهر من ميناء الصيادين في مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص، سعياً إلى «كسر الحصار» المفروض على غزة، ومنعته من مواصلة رحلته، بحسب ما ذكر منظمو الرحلة والجيش الإسرائيلي.

وفي مؤتمر صحافي عقد في ميناء الصيادين في غرب مدينة غزة، أعلن عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، بسام المناصرة، أن «قوات البحرية التابعة لجيش الاحتلال اعترضت بالقوة العسكرية سفينة (الحرية-2)، وسيطرت عليها، واعتقلت ركابها وكابتن القارب».

وأوضح أنه تمّ اعتراض السفينة «بعدما قطعت 12 ميلاً بحرياً، وتم اقتيادها إلى ميناء اشدود».



