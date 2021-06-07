الميليشيات تعيّن 162 من عناصرها في مناصب قضائية بصنعاء

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

كشفت وثائق في صنعاء عن قيام ميليشيات الحوثي بالسيطرة على السلطة القضائية من خلال تعيين 162 من عناصرها في مناصب قضائية في النيابات، تحت إشراف القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، الذي يشغل منصب رئيس المنظومة العدلية، إلى جانب شغله منصب عضو المجلس السياسي الأعلى.

وذكرت مصادر مطلعة، أن محمد علي الحوثي، وعبدالملك الحوثي، باتا يشغلان مناصب رفيعة في السلطة القضائية، ولهما الكلمة الفصل في تلك الهيئات، ووجها عدداً من عناصرهم المنحدرين من صعدة للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، دون الخضوع لشروط اختبارات القبول.

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