مواجهات «حوثية - حوثية» جنوب صنعاء

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، مواجهات مسلحة بين عناصر ميليشيات الحوثي على خلفية تقاسم السلطة والمال بين قياداتها في الصف الأول.

وأكدت مصادر مطلعة، أن مواجهات عنيفة شهدتها مناطق عدة في جنوب صنعاء، بين عناصر حوثية موالية للقيادي الحوثي المدعو «أبوعلي الحاكم»، وأخرى موالية للمدعوين «محمد علي الحوثي ومحمد عبدالسلام ومهدي المشاط».

إلى ذلك، نشرت الميليشيات الحوثية عناصر مسلحة بشكل مكثف في أحياء صنعاء تحت مسمّى «شرطة مجتمعية»، لمراقبة الحركة في النوادي والمطاعم والكافيهات والحدائق العامة، لمنع الاختلاط بين الجنسين.

وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات تعمل بشكل كبير على تضييق الحريات العامة والحياة على السكان المدنيين وتقوم بقمع أي تحرك شعبي رافض لها على مستوى الأحياء تخوفاً من أي انتفاضة وثورة عارمة قد تشهدها المدينة.

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