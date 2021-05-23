الميليشيات تقتل 43 من عناصرها

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

كشفت مصادر مطلعة عن قيام ميليشيات الحوثي بتنفيذ 76 عملية في أوساط عناصرها منذ مطلع العام الجاري، منها 43 عملية اغتيال، في حين فشلت 33 محاولة، بعضها أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة، مشيرة إلى أن معظم تلك العمليات قيدت ضد مجهول.

ووفقاً للمصادر، فإن معظم تلك العمليات طالت قيادات حوثية ومشرفين أمنيين واجتماعيين وثقافيين وزعامات قبلية، وقيادات ميدانية وعسكرية، وكلها تأتي في إطار الخلافات بين قيادات الصف الأول لعناصرها.

وأوضحت المصادر، أن القيادي الحوثي المدعو «أحمد حامد» والمقرب من زعيم الميليشيات المدعو «عبدالملك الحوثي»، والذي يشغل منصب مدير مكتب رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، قام أخيراً باستدعاء وبشكل عاجل وسري «وحدة اغتيالات» في صعدة إلى صنعاء.

وذكرت المصادر، أن «حامد» يمارس نشاطاً سرياً وينفذ عمليات تصفية واغتيالات وحبس لعدد من قيادات الميليشيات، وتحت إشراف مباشر من «عبدالملك الحوثي».

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