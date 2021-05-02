اقتتال «حوثي» في صنعاء

المصدر: صنعاء -الإمارات اليوم

كشفت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء، عن خلافات «حوثية - حوثية» على خلفية تهريب وبيع المشتقات النفطية، وتطورت الخلافات إلى حدّ الاقتتال بين عناصر الميليشيات في المناطق الواقعة بين صنعاء والجوف، ما أسفر عن مصرع اثنين من عناصر الحوثي وإصابة آخرين.

وأشارت المصادر، إلى أن القيادي الحوثي المدعو (أبوهيال) قام باختطاف ثمانية حوثيين من وسط صنعاء، على خلفية صراع تهريب النفط والغاز، وفرض نقاط على الطريق بين صنعاء والجوف، لمنع قيادات حوثية من تهريب النفط والغاز إلى الجوف.

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