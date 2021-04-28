مصدر يمني: مقتل وإصابة 300 من الحوثيين بمعارك في مأرب

المصدر: صنعاء ■ د.ب.أ

أكد مصدر في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أول من أمس، مقتل وإصابة نحو 300 عنصر في صفوف الحوثيين خلال ثلاثة أيام.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «إن معارك عنيفة تشهدها جبهة المشجح جنوب غرب مأرب، منذ أيام، إثر محاولات متكررة وفاشلة للحوثيين في السيطرة على مواقع الجيش».

وأضاف المصدر «إن الجيش استعاد عدداً من المواقع التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي في جبهة المشجح، بإسناد من طيران التحالف الذي شن ضربات جوية عدة على ثكنات الحوثيين»، وأوضح المصدر أن الجيش تمكن من أسر 30 عنصراً من الحوثيين، فيما أدت المعارك إلى سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفهم.

وفي جبهة الكسارة، شمال غرب مأرب، أشار المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي تحاول، منذ أسبوع، التقدم «باستماتة» للسيطرة على هذه الجبهة الاستراتيجية، التي تعد إحدى بوابات الدخول إلى مدينة مأرب.

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